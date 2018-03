ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: M5s verso incarico di Governo? Folle spara a un senegalese (6 marzo)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: trionfo 5 Stelle alle elezioni, Renzi si dimette da segetario del PD. Morte Astori, oggi prevista l'autopsia (6 marzo 2018)

06 marzo 2018

Luigi Di Maio (foto LaPresse9

TRIONFO CINQUE STELLE E LEGA, TRACOLLO PD

Un vero è proprio trionfo quello che il Cinque Stelle e la Lega Nord hanno avuto nelle elezioni svoltasi ieri. I due partiti populisti hanno rispettivamente superato la soglia del 30% e del 17% su base nazionale, diventando cosi dei pilasti importanti per la prossima legislatura. Nonostante le vittorie nessuno delle due compagini detiene la maggioranza per un governo stabile, governo che allo stato dei fatti dovrebbe essere affidato a Salvini, in rappresentanza della coalizione di centro destra. Tracollo invece per il partito democratico, i numeri dicono che in tutta Italia gli elettori hanno punito l’ormai ex compagine di governo, con alcuni dei suoi pilastri storici che non sono neppure riusciti a riguadagnare la rielezione nell’emiciclo.

ELEZIONI: LE REAZIONI

Per un Luigi di Maio comprensibilmente euforico c’e’ un Matteo Renzi che nel pomeriggio ha rassegnato el sue dimissioni da segretario del PD. La sconfitta per l’ex sindaco di Firenze brucia in maniera incredibile, soprattutto perche per la prima volta da molti anni a questa parte il suo partito non è riuscito neppure a superare la soglia del 20%. A destra invece gongola Salvini, nella conferenza stampa tenuta stamani il leader del Crroccio ha rivendicato il ruolo di capo della coalizione, ruolo riconosciuto anche da Silvio Berlusconi. Da parte sua l’ex cavaliere da la colpa della sconfitta di Forza Italia al fatto che sulla lista non ci fosse il suo nome. Delusione comprensibile per chi ha cercato la scissione a sinistra, in tale contesto spiccano Grasso e Boldrini con i due ex presidenti di Camera e Senato che non sono riusciti a "essere digeriti" dagli elettori di estrema sinistra.

FIRENZE: FOLLE IN STRADA SPARA A UN SENEGALESE

Un gesto di pura follia che ha portato la rabbia e la protesta della comunità senegalese fiorentina. Questa mattina un uomo Roberto Pirrone, pensionato di 65 anni, è sceso per strada con l’intenzione di suicidarsi, l’uomo è stato fermato dagli agenti della mobile, non prima però di aver fatto in tempo ad uccidere un cittadino senegalese di 54 anni. Immediatamente dopo l’omicidio è scoppiata la rabbia degli immigrati, con un centinaio di persone che riunitisi in un corteo si sono diretti verso la questura, nel cammino gli immigrati hanno devastato la città facendo scappare i turisti che affollavano non solo piazza della Signoria, ma anche le vie circostanti. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che a fatica hanno riportato la calma.

MORTE ASTORI, AUTOPSIA SLITTATA AD OGGI

La procura di Udine ha disposto che l’autopsia sul corpo del capitano della Fiorentina Davide Astori, l'esame sarà tenuto oggi presso l’obitorio di Udine. In tale contesto spicca l’apertura di un fascicolo con l’ipotesi di reato di "omicidio colposo", apertura indispensabile per procedere all’esame autoptico sulla salma. Intanto l’Uefa ha stabilito che in onore del giocatore viola sarà osservato un minuto di silenzio, prima delle prossime partite di coppa. Fissata anche la data dei funerali, essi si svolgeranno Giovedì a Firenze nella basilica di Santa Croce, il giorno prima Astori riceverà gli onori dei tifosi in una camera ardente allestita presso il centro sportivo di Coverciano.

MORTE ASTORI, DUBBI SUI CONTROLLI SANITARI?

La scomparsa improvvisa di un giocatore professionista apre interrogativi sulle bontà delle verifiche sanitarie obbligatorie vigenti. Dubbi fugati nelle maniera più assoluta del Professor Galanti, che aveva controllato il capitano viola non più tardi di cinque prima del triste avvenimento. Proprio seguendo il calendario dei controlli medici in uso, Galanti aveva visitato Davide Astori trovandolo perfettamente idoneo. "La normativa italiana sull'idoneità degli atleti è assolutamente adeguata, purtroppo si è trattato di una tragica fatalità".

ASSEMBLEA DI LEGA, LE DATE DEI RECUPERI

I vertici del calcio al lavoro, tra le altre cose, per trovare un data di recupero della giornata di campionato rinviata. Tra le ipotesi sembra farsi strada quella di recuperare il turno in coda al calendario, viste gli impegni piuttosto ravvicinati di molte squadre. Come affermato dal Commissario di Lega Giovanni Malagò, la maggior parte delle partite potrebbero essere recuperate fra il 3 ed il 4 aprile. Potrebbe fare eccezione il derby di Milano, a seconda di quelli che saranno gli impegni europei del Milan. Se la compagine rossonera dovesse avanzare in Europa League, al data del derby contro l'Inter potrebbe slittare fino al prossimo 9 maggio.

CICLISMO, L'OMBRA DEL DOPING SU WIGGINS

L'ombra del doping sulla vittoria di Bradley Wiggins al Tour de France del 2012. Secondo il Comitato d'Inchiesta il ciclista britannico avrebbe assunto corticosteroidi durante la più famosa corsa a tappe del mondo (poi vinta) grazie ad una diagnosi medica compiacente. Sotto accusa anche la sua squadra, il Team Sky che non avrebbe sorvegliato a dovere. Nella giornata di lunedì, intanto, la seconda tappa della Parigi-Nizza è vinta dall'olandese Dylan Groenewegen che ha regolato in volata il gruppo. Al secondo posto l'italiano Elia Viviani.

BASKET, PARLA ROMEO SACCHETTI

Romeo Sacchetti allenatore sia della Vanoli Cremona che della Nazionale Italiana ha parlato del momento positivo delle sue due squadre. Il team lombardo dopo un inizio di stagione difficile, ha inanellato una serie di risultati positivi che lo ha portato a sognare l'ingresso nei play-off scudetto. Gli azzurri sono ancora imbattuti nel girone di qualificazione ai Mondiali di pallacanestro dopo tre turni. "E' un momento felice ma dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare sodo".

