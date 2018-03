AUGURI FESTA DELLA DONNA, 8 MARZO 2018/ Frasi e pensieri speciali per sms e Whatsapp

8 marzo, Festa della Donna. Frasi d'auguri e pensieri speciali per omaggiare "l'altra metà del cielo" e fare gli auguri alle donne della propria vita in maniera sentita e significativa

07 marzo 2018 Fabio Belli

8 marzo, Festa della Donna

La festa della Donna è come ogni anno un appuntamento estremamente importante, e possono essere utili dei suggerimenti riguardo frasi d’auguri e pensieri da dedicare alle persone a noi care, per omaggiare al meglio “l’altra metà del cielo”. Alcune proposte: “Il tuo essere amorevole, paziente, lottatrice, dolce, tenera, intelligente, mamma, figlia, sorella, zia, nonna non poteva avere altra definizione sei donna.” “Non serve un fiore per onorare la donna, ma piccoli gesti d'amore e quotidiano rispetto.” E ancora: “Una donna è un fiore, donna è calore, amore, dolore. Donna è fuoco, piacere, passione, seduzione. Donna è più che tutto questo, è prudenza, assenza e presenza. Donna è mamma, papà, nonna, nonno. Donna è la purezza della bellezza, della creazione. Donna è amore e passione.”

MEGLIO UN SMS O UN BIGLIETTO A MANO?

Frasi e idee che possono essere dedicate con un messaggio su Whatsapp o un SMS, sfruttando gli smartphone e i mezzi di comunicazione più moderni, ma anche i cari vecchi biglietti d’auguri scritti a mano, un metodo sicuramente più gradito per il lavoro e la dedizione impiegata. Altre frasi che potrebbero essere dedicate per la Festa della Donna: “La festa della donna sei tu quando ami e sei ricambiata. Quando fai un piccolo gesto e vieni apprezzata. Quando doni il tanto, o il poco che hai e ti senti appagata. In ogni giorno, in ogni momento che vuoi, è la festa della donna, è la festa dell'amore, è la festa della vita. La vita è donna perché la donna dà la vita.” “Un brindisi speciale a tutte le donne che ogni giorno indossano dignità, forza e coraggio soprattutto. Anime stupende!” E ancora: “Le donne sono stelle strappate dal cielo, brilleranno solo quando quel perdono le saprà abbracciare.”

