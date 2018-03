BURIAN BIS, PREVISIONI METEO TORNA IL GELO DALLA SIBERIA/ Rischio Pasqua sotto la neve a Roma e Milano?

Burian bis, torna il gelo dalla Siberia. Primavera in ritardo come negli anni 90? Ancora freddo dopo un anticipo di Primavera: ma l'estate 2018 potrebbe essere più temperata

07 marzo 2018 Fabio Belli

Torna Burian dal 20 marzo

Per chi ha tirato un sospiro di sollievo dopo l’aumento delle temperature e la fine di Burian, il vento gelido siberiano che ha portato la neve in tutta Italia fino al weekend del 3 e 4 marzo, potrebbe essere ancora presto per cantare vittoria. Dal 20 marzo infatti l’arrivo della Primavera sarà segnato da un’ultima, feroce ondata di freddo, che riporterà il Burian in ampie zone del paese, anche se ancora non è chiaro quale sarà l’impatto della nuova ondata di freddo e, soprattutto, se potrà portare addirittura ad una Pasqua imbiancata, considerando che quest’anno si festeggerà il 1 aprile. Sembrano ripetersi le condizioni che nel 1991 e nel 1996 portarono una Pasqua per la neve per tutti gli italiani.

POSSIBILE UNA PASQUA IMBIANCATA

Così almeno spiega Antonio Sanò, il direttore del popolare sito Ilmeteo.it. punto di riferimento meteorologico per tantissimi italiani, in un’intervista rilasciata a Repubblica: “Osservando nello scenario europeo la situazione meteo attuale causata dal più potente riscaldamento della stratosfera degli ultimi 30 anni (il cosiddetto lo strat-warming) e confrontandola con quanto avvenuto negli anni scorsi, si può ipotizzare che si verifichino condizioni climatiche analoghe. In passato, aria fredda come quella che ha sconvolto gli ultimi giorni di febbraio e i primi di questo mese, ha determinato, nel corso di marzo, colpi di coda invernali, che fanno ricordare in Italia addirittura il 15 aprile del 1991 con la neve o la Pasqua del 1996 imbiancata. Per avere un quadro più dettagliato sarà necessario aspettare qualche altro giorno, anche se il metodo del confronto può fornire elementi utili ed è comunemente applicato.“

VERSO UN'ESTATE PIU' MITE?

Una situazione paradossale, se si pensa che il weekend dell’8 marzo sarà invece contraddistinto da temperature sopra la media soprattutto al centro-sud, tanto che in molti potrebbero essere tratti in inganno, pensando a una Primavera in anticipo. Un promontorio anticiclonico che sarà però spezzato verso la fine del mese, ma questi sbalzi potrebbero regalare un’estate finalmente più temperata, dopo alcune stagioni calde veramente dure, soprattutto per chi è costretto a restare in città senza spostarsi in zone più fresche. Anche in questo caso i modelli di riferimento sono le estati degli Anni Novanta, in cui la stagione calda fu contraddistinta da diverse “rinfrescate” e si interruppe già a cavallo di Ferragosto.

© Riproduzione Riservata.