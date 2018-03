Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (209/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 7 marzo, i numeri vincenti in diretta con il concorso 209/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live. Le ultime notizie

07 marzo 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Lo spettacolo dei numeri vincenti di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, torna oggi come ogni mercoledì. Stasera l'estrazione della sestina fortunata, con la speranza che l'appuntamento con la fortuna non venga disertato dalla dea bendata. La settimana scorsa in effetti è andata così per chi sperava di accedere al premio più ambito, quello per chi realizza il “6”. D'altra parte anche l'ultimo concorso di SiVinceTutto si è rivelato comunque generoso per tanti appassionati di questo gioco, visto che ben dodici giocate sono risultate vincenti per quanto riguarda il “5”. Poco più di mille euro sono finiti nelle tasche dei fortunati, che saranno concentrati per decidere come spendere la somma vinta. Pensieri e riflessioni che potrebbero capitare a voi dopo l'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto, a patto che abbiate scelto i numeri giusti. Questo dubbio verrà spazzato via molto presto, visto che raccoglieremo i numeri vincenti in diretta.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Non manca molto all'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto, eppure c'è chi non ha ancora formulato la combinazione da giocare per l'appuntamento di stasera. Niente panico, perché il gioco stesso vi viene in aiuto. Sul sito che Sisal ha dedicato a questo concorso speciale c'è infatti una sezione per i cosiddetti “indecisi”. I numeri da giocare sono tantissimi, ben 12! Come sceglierli? Si può partecipare a un gioco online: rispondendo a delle domande emerge una possibile combinazione da giocare. Non mancano però anche test divertenti, come quelli sul portafortuna e quanto si è fortunati. Insomma, ottime soluzioni per non farsi prendere dall'ansia in attesa dell'estrazione di SiVinceTutto. Noi invece vi ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 28 febbraio scorso sono stati: 27-45-51-79-85-90. Presto arriverà il turno dei numeri vincenti di oggi.

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

