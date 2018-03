Oliviero Toscani contro Matteo Salvini/ Attacco al leader della Lega: "E' un ritardato"

Oliviero Toscani contro Matteo Salvini, il noto fotografo si scaglia contro il leader della Lega con gravi insulti: "E' un ritardato", il leghista ci ride su

Oliviero Toscani (Facebook)

Oliviero Toscani contro Matteo Salvini, il fotografo torna all’attacco del leader della Lega. Da sempre vicino alle posizioni dei radicali di Marco Pannella, tanto da essere candidato nelle file Radicali nel 1996 e poi nel 2006 con la Rosa nel Pugno, Oliviero Toscani è stato vicino a candidarsi alle regionali della Toscana nel 2010, candidatura poi ritirata per la non intenzione dei Radicali di allearsi con il Centrodestra. Negli ultimi tempi il noto fotografo si è scagliato contro la Lega e in particolare contro il suo leader Matteo Salvini. Intervenuto oggi a La Zanzara, Toscani ha commentato così l’exploit del Carroccio alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2018: “Sono a Fort Alamo, a Fabrica in Veneto: ho tirato su le mura e c’è tutta l’artiglieria pronta per l’assalto dei leghisti. Siamo barricati qua dentro, vedrai che strage che faremo: resisteremo”. E continua: “Qui ci sono tantissimi antileghisti, sono fortissimi. Ci sono gli oppositori che, oltre ad essere molto forti, sono anche più intelligenti. Ora sto preparando la resistenza alla Lega: ovunque e in tutta Italia”.

OLIVIERO TOSCANI: "SALVINI? UN RITARDATO"

Nel corso dell'intervista rilasciata al programma radio condotto da David Parenzo e Giuseppe Cruciani, Oliviero Toscani è partito poi all'attacco, con tanto di insulti, nei confronti del segretario della Lega: “Quello che non voglio dire che sia ritardato, non lo voglio dire, quello che finisce in ‘…ini’. Non dico chi, lo dite voi. Può essere comunque utile. Uno che defeca, può essere utile per la vigna. Potrebbe aiutare l’Europa a mettersi a posto e a cambiare. Non tutte le defecate vengono per nuocere: esistono anche quelle utili”. E il fotografo non risparmia neanche gli elettori del Carroccio: “Sono in ritardo sull’umanità: come i fascisti al tempo del fascismo, in ritardo ma al potere”. Nel pomeriggio è arrivata una risposta molto distensiva dello stesso Salvini, che ha brindato alla vittoria alla faccia di Toscani ma non solo: "Un brindisi da parte mia e vostra a Roberto Saviano, Fabio Fazio, Oliviero Toscani, Vauro, 99 Posse, Gad Lerner e Saverio Tommasi. Baci e abbracci".

