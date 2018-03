SCIOPERO TRENI E MEZZI 8 MARZO 2018/ Domani stop Trenord e Atm, trasporti pubblici e taxi: info e orari

Sciopero trasporti 8 marzo 2018: domani stop treni, metro, aerei, taxi e mezzi pubblici in tutta Italia. Info, orari, modalità di sciopero e motivazioni: "lotto marzo", giornata per la donna

07 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sciopero mezzi 8 marzo 2018 (LaPresse)

“Lotto marzo”: con questo slogan tanto geniale quanto banale, i cittadini italiani si apprestano a vivere domani il maxi sciopero dei trasporti e di alcuni servizi pubblici per il giorno della Festa della Donna. Uno sciopero dove manifestare i “diritti e le problematiche legate alla violenza sulle donne e alla discriminazione di genere”: per questi motivi domani l’Italia rimarrà paralizzata una settimana dopo l’ondata di gelo e neve di Buran; ora è lo sciopero “moralista” a imporre un probabile blackout dei trasporti per i sindacati Usi e Usb, cui seguiranno anche altre sigle minori e probabilmente una più vasta adesione (i movimenti femministi e anti-violenza di genere) che causeranno un danno non minore alla cittadinanza (tutta, uomini e donne, una vera parità) intenta a spostarsi lungo la giornata. Disagi come lo scorso anno ci saranno a Milano, a Roma e in tutto il resto d’Italia: bus, metro, treni, aerei e taxi sono coinvolti, con orari e dettagli differenti tra loro ma con un risultato di possibile paralisi delle maggiori arterie di trasporto pubblico regionale e locale. L’Atm a Milano si ferma dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino a fine servizio; a Roma sciopera la rete Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl», ma ci saranno due fasce garantite: da inizio servizio fino alle 8:30 e tra le 17 e le 20. A Napoli l’ANM ha detto che per le linee di autobus saranno garantite le due fasce tra le ore 5:30 e le ore 8:30 e tra le 17 e le 20.

CAOS TRENI E AEREI

Sul fronte treni, Trenitalia e Italo hanno già fatto sapere che i disagi potrebbero essere attivi già dalla mezzanotte tra oggi e domani fino alle 21 di domani sera. Garantite le Frecce, problemi e possibili cancellazioni per le tratte minori e locali (sui rispettivi siti tutte le ultime informazioni a riguardo); per quanto riguarda Trenord, giornata complessa quella dell’8 marzo «Il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord potrebbero subire ritardi, variazioni e cancellazioni», si legge sul sito Trenord. I treni rispetteranno le fasce di garanzia 6-9 e 18-21: i convogli che viaggiano nelle due finestre orarie circoleranno per questo motivo regolarmente. Come spiega il Corriere della Sera, anche sul fronte aerei la giornata di domani sarà alquanto complessa: sono tre i diversi scioperi che coinvolgeranno i dipendenti Enav e il personale del gruppo Alitalia Sai. « La prima agitazione, indetta dal sindacato Cub per piloti e assistenti di volo Alitalia, inizierà a mezzanotte dell’8 marzo e durerà fino alla fine della giornata. Alle 12 - per gli stessi lavoratori - inizierà lo sciopero proclamato da Confael Assovolo, che terminerà alle 16. Dalle 13 alle 17, invece, a incrociare le braccia - per decisione di Cgil, Uil e Unica - saranno i dipendenti Enav di tutti gli aeroporti d’Italia», si legge sul report del CorSera.

