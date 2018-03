Spotify down/ Piattaforma non raggiungibile: account bloccati per chi usava l'app illegalmente

Spotify down: sito ufficiale non raggiungibile e piattaforma in tilt. Gli utenti del servizio di streaming musicale lamentano sui social il blocco degli account craccati.

07 marzo 2018 Emanuela Longo

Spotify down

Gli amanti della musica e grandi fruitori di Spotify, il servizio che offre musica in streaming on demand, avranno certamente notato negli ultimi minuti qualcosa che non va nella propria app o tramite il sito ufficiale. Quest'ultimo, infatti, risultava essere non raggiungibile e molti utenti che utilizzavano la versione web hanno segnalato l'impossibilità di poter accedere alla piattaforma. Il malfunzionamento non coinvolgerebbe però tutti gli utenti anche se sono in tanti ad essersi ritrovati di fronte al messaggio "503 Service Unavailable", accedendo alla pagina ufficiale del sito, nella versione italiana. In merito all'app ufficiale di Spotify, come segnala il sito HDBlog, pare non ci siano problematiche similari. Per tale ragione, fino a quando non sarà ripristinato il problema nella versione web del servizio, il consiglio è quello di utilizzare i dispositivi mobili con a bordo Android, iOS o Windows Mobile per proseguire l'ascolto della propria musica preferita, in attesa di un comunicato ufficiale da parte di Spotify che quasi certamente farà chiarezza sul down in corso e ancora segnalato da molti utenti.

SPOTIFY DOWN E ACCOUNT BLOCCATI: PANICO SUI SOCIAL

Panico in rete in seguito a Spotify down che ha mandato in crisi i numerosi fruitori del servizio di streaming musicale. Se molti utenti della piattaforma web, in seguito al problema segnalato, hanno deciso di spostarsi sui propri dispositivi mobili, in tanti si saranno trovati di fronte ad una brutta sorpresa per via del blocco in corso di tutti gli account che fino ad oggi hanno usufruito dell'app in modo illegale. Ebbene, Spotify è corso ai ripari mettendo in atto, di recente, delle contromisure anti-pirateria. Già nei giorni scorsi, infatti, Spotify avrebbe iniziato a inviare una serie di mail di avvertimento contro gli utenti che utilizzavano app non ufficiali per poter usare il popolare servizio di streaming musicale, minacciando la chiusura o la sospensione dell'account utente. E proprio in occasione del down, in tanti si sono riversati sui social dopo essersi accorti dell'attuata soluzione. "Il mio account craccato di Spotify è stato bloccato. Come faccio a vivere ora?", si legge su Twitter, ed ancora, "Sono davvero in lutto. Potevano anche tagliarmi un arto ma io senza Spotify non vivrò da ora in poi". "Ah quindi voi mi bloccate spotify craccato? E io torno a scaricare la musica da youtube e a mettermela sul telefono perché la vostra pubblicità non la voglio sentire e 10€ per la versione premium", rilancia un altro utente arrabbiato. E tra ironie e minacce, è sui social che si rincorrono i consigli, come un utente che rilancia: "Provate con la versione di Deezer crackato, a me funziona. È tipo Spotify ma migliore".

