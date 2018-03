Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Renzi, "chi del Pd vuole governare con M5s lo dica!" (7 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Matteo Renzi parla del Movimento 5 Stelle. Gli scenari post elezioni. Un problema cardiaco alla base della morte di Davide Astori. (7 marzo 2018).

07 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Davide Astori - La Presse

RENZI: CHI VUOLE UN GOVERNO CON I CINQUE STELLE LO DICA IN DIREZIONE

Un attacco più che una ritirata, questo è quello che sembra l'addio di Renzi. Il segretario del Partito Democratico dopo aver preso atto della devastante sconfitta alle elezioni cerca di prendere tempo e rassegna le sue dimissioni, ma solo dopo che si sia insediato il nuovo governo. Nel frattempo avverte i suoi e allo stesso tempo decide di non salire al colle per le consultazioni che il capo dello Stato inizierà dal 23 Marzo. Immediatamente insorge la minoranza interna, con molti esponenti che fanno notare come le dimissioni dovrebbero essere immediatamente operative. Da sottolineare che oggi è arrivata la disponibilità dell'ex ministro Calenda, quest'ultimo è pronto da subito per cercare di trovare un unione tra le diverse anime della sinistra.

GLI SCENARI POST ELEZIONI

E mentre iniziano in Parlamento le operazioni propedeutiche per l'isediamento della nuova legislatura, immediatamente si iniziano a sondare le varie possibilità per dare avvio in tempi brevi ad un esecutivo. Tutto adesso passerà nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella, con indiscrezioni che vedono la prima carica dello stato intenzionato a dare il primo "incarico esplorativo" al capo del primo partito, Luigi Di Maio. Da parte sua il movimento cinque stelle non possiede neppure lontanamente i numeri per un governo da solo, per questo i suoi esponenti iniziano già a cercare di allargare la loro maggioranza, cercando intese di programma. Da parte sua Salvini è pronto a raccogliere la sfida, l'esponente della Lega Nord è il capo della coalizione più vicina alla maggioranza, già da ieri in tale contesto l'esponente del carroccio cerca di trovare alcuni politici "responsabili" che possano supportare la sua leadership a Palazzo Chigi.

UN PROBLEMA CARDIACO ALLA BASE DELLA MORTE DI ASTORI

Prime risultanze dall'autopisia eseguita ieri sulla salma del capitano della Fiorentina Davide Astori. Il medico legale incaricato dalla procura ha infatti evidenziato come il decesso sia avvenuto su base bradiaritmica. Adesso serviranno altre analisi per riuscire a scoprire perchè quest'anomalia era presente sul ragazzo, monitorato costantemente dai dottori sportivi. Intanto la salma domani sarà trasferita a Coverciano, qui nel centro sportivo usato dalla nazionale sarà allestita la camera ardente, a seguire il trasferimento a Firenze dove giovedì saranno tenute le esequie funebri.

ANCORA ALTISSIMA LA TENSIONE A FIRENZE

Non accenna a placarsi la protesta dei cittadini senegalesi residenti a Firenze, protesta esplosa dopo l'uccisione di uno di essi da parte di un malato di mente. Oggi ennesima assemblea infuocata, la riunione controllata dalle forze dell'ordine ha visto la partecipazione del sindaco Nardella. Il primo cittadino gigliato è stato costretto però a andare via, non solo per il clima di tensione, ma anche perché fatto segno di un nutrito lancio di sputi da parte di alcuni giovani dei centri sociali che avevano preso parte all'assemblea. I senegalesi hanno deciso di creare un presidio permanente a Ponte Vecchio, causando pesanti disagi alla viabilità cittadina.

AL FRANCHI COMMOZIONE PER I GIOCATORI DELLA FIORENTINA

Nella tarda mattinata di ieri, la squadra, i tecnici ed i dirigenti della Fiorentina, si sono portati all’esterno dello stadio dove i tifosi da giorni hanno portato fiori, sciarpe e messaggi di saluto per il loro capitano. Sono state appese alla cancellata 2 maglie con il n° 13, quella da allenamento, che Astori aveva indossato nell’ultima seduta assieme ai compagni, e quella rossa che sarebbe stata indossata a Udine per la partita. I funerali si terranno giovedì mattina alle 10.00 nella basilica di Santa Croce, e in quel giorno il sindaco di Firenze ha proclamato il lutto cittadino. Intanto sia la Fiorentina che il Cagliari, società per la quale Astori aveva giocato 6 stagioni, hanno deciso di ritirare la maglia n° 13. La camera ardente da domani presso il centro sportivo di Coverciano.

OGGI INIZIA LA TIRRENO-ADRIATICO

Giunta alla sua 53esima edizione, la "corsa dei 2 mari" parte domani con la cronosquadre a Lido di Camaiore, per chiudersi domenica prossima con la cronometro individuale. Una serie di tappe che prevedono arrivi per velocisti e salite e che vedranno in gara tutti i big del ciclismo mondiale a partire da Froome, il corridore della Sky, sul quale pende sempre la possibilità di una squalifica per doping. A sfidarlo Nibali, Dumoulin e Aru, oltre a tanti altri campioni.

CHAMPIONS LEAGUE, STASERA LA JUVENTUS IN CAMPO

Partita attesissima stasera a Londra dove la Juventus sfida il Tottenham nella gara di ritorno degli ottavi partendo dal 2–2 dell’andata, dovendo quindi vincere per garantirsi il passaggio del turno a meno di un improbabile pareggio con almeno 3 reti segnate. Per questa gara Allegri dovrà fare i conti con varie indisponibilità con l’ultima che si è aggiunta in ordine di tempo, quella di Mandzukic. Per quanto riguarda Higuain, l’attaccante argentino ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra, ma la sua partecipazione dall’inizio è ancora in dubbio, mentre è sicura quella di Dybala, per una partita importantissima per il proseguo della stagione bianconera, sia del punto di vista del prestigio che da quello economico. La formazione inglese appare in grande forma e dopo il pareggio ottenuto all’Allianz Arena ha vinto tre gare, due in Premier League ed una in coppa di Lega, qualificandosi, come la Juventus, per il turno successivo. Si gioca stasera anche Manchester City-Basilea, mentre da ieri ci sono state le prime due qualificate ai quarti Liverpool e Real Madrid.

BENE LA FERRARI A MONTMELO

Sul circuito spagnolo buone indicazioni per la Ferrari nel primo giorno di test, dopo che nella scorsa settimana il lavoro era stato interrotto a causa del maltempo. La vettura di Maranello, guidata da Vettel, ha portato a termine ben 171 giri, dimostrandosi affidabile sul ritmo gara ed anche veloce, tanto che a fine giornata ha messo a segno il miglior tempo precedendo la Mercedes, con Bottas, e la Red Bull con Verstappen. La Ferrari non ha però battuto il tempo fatto registrare la scorsa settimana dalla Mercedes di Hamilton, ma come sempre in questi test le macchine non sono mai nelle stesse condizioni di assetto e con le stesse gomme, per cui è difficile fare delle comparazioni. Della vettura ha parlato anche Sergio Marchionne, presente al Salone di Ginevra dove la Ferrari ha presentato la 488 Pista.

TENNIS, FOGNINI SALE IN CLASSIFICA ATP

Con il successo ottenuto nel torneo di San Paolo. Il tennista italiano risale di un posto nella classifica ATP prendendosi la 19esima posizione. Fognini nei prossimi mesi può puntare a risalire altre posizioni, cercando di ritornare a quella che è stata la sua migliore classifica di sempre, la 13esima posizione.

© Riproduzione Riservata.