Buche a Roma, procura apre inchiesta sulle strade. Esposti dei cittadini, costruttori: servono 250 milioni. Secondo l’Acer sono necessari più di un miliardo di euro per cinque anni

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi - LaPresse

La Procura di Roma ha deciso di aprire un’indagine dopo l’inchiesta sulle buche presenti in massa nelle strade della capitale. Visto il maltempo che si è abbattuto sulla Città Eterna nelle ultime settimane, compresa la nevicata che ha paralizzato per qualche giorno la stessa capitale, le strade di Roma si sono trasformate in una sorta di formaggio groviera, con delle vere e proprie voragini che hanno messo a repentaglio i cittadini e i loro mezzi di trasporto. La Procura, spinta da una serie di esposti presentati dalle associazioni di consumatori, ha quindi deciso di aprire un procedimento, anche se al momento non vi sono indagati o ipotesi di reato. La cosa certa, è il disagio pesante creato alla circolazione, visto che auto, motorini e mezzi pubblici di vario tipo, sono costretti ad una vera e propria gincana, evitando così di finire in una delle moltissime buche createsi, viaggiando a velocità non superiori ai 30 km/h, con tutto ciò che ne deriva per il traffico.

L’ACER ALZA LA VOCE

In queste ore si è tenuto in Campidoglio un vertice sulle condizioni del manto stradale delle vie della città, con la presenza dell’assessore ai lavori pubblici Margherita Gatta, i tecnici, nonché vari rappresentanti delle 15 ex circoscrizioni romane. Il Comune punta ovviamente a risolvere questo annoso problema, e ha messo a disposizione una serie di fondi per intervenire, nonché delle squadre di tecnici aggiuntive per risolvere i vari disagi, il famoso Piano Marshall. Bisogna capire però se tale intervento straordinario basterà, visto che, secondo uno studio dell’Acer, l’associazione dei costruttori edili, per sistemare alla perfezione la rete di strade della capitale, servirebbe più di un miliardo di euro per i prossimi cinque anni. «Non è sufficiente rifare i primi 8-10 cm di asfalto - spiega Nicolò Rebecchini, presidente dell’Acer – ma occorre andare ancora più in profondità fino a 60-70 cm. E per un intervento del genere il Comune non ce la fa. Serve un intervento extra del governo attraverso i fondi del Cipe».

