Donne e incarico di Governo, 8 marzo di Mattarella/ M5s, Pd, centrodestra: "siate responsabili per l'Italia"

8 marzo 2018, Mattarella tra la cerimonia per le donne e il rebus governo: appello di responsabilità a M5s, Centrodestra e Pd: "impariamo dalle donne, l'interesse del Paese al centro"

08 marzo 2018 Niccolò Magnani

L'8 marzo di Sergio Mattarella (LaPresse)

È la prima volta che Sergio Mattarella parla ufficialmente dopo il voto caotico del 4 marzo e sa bene che è chiamato a giorni difficili dove la sua scelta su chi affidare l’incarico di governo non sarà per nulla facile: ma oggi è anche l’8 marzo e per questo ha convocato una cerimonia al Quirinale per celebrare l’importanza e il valore della donna anche nella nostra Repubblica. «Ogni energia va profusa per prevenire e impedire che le donne diventino il bersaglio dell'odio e del risentimento», ha detto il Capo dello Stato, davanti ad una platea di politiche, attrici, sportive e donne semplici della comunità civile. Il tema è “Donne e Costituzione” e Mattarella ha reso omaggio a tutte le protagoniste responsabili nella storia della Repubblica di ieri e di oggi: «Persistono barriere da superare, squilibri da colmare, ma abbiamo sempre nuove prove di come le pari opportunità delle donne costituiscano uno degli antidoti più forti alle chiusure oligarchiche, all'immobilismo sociale, alle diseguaglianze economiche. L'azione delle donne si è rivelata anche un possente strumento della Costituzione, della sua attuazione». Dall’impegno contro ogni forma di discriminazione, ovviamente anche contro le degenerazioni massime fino al femminicidio, al ricordare il ruolo responsabile che molte donne ancora oggi interpretano nella vita comunitaria pubblica.

L’INVITO DEL QUIRINALE DOPO LE ELEZIONI

Proprio a quest’ultime Mattarella guarda per rilanciare un Paese in stallo e con fragile dinamiche dopo le Elezioni che non hanno dato un vero governo stabile e che possa fin da subito prendere in mano il Parlamento. «Le donne parlamentari hanno, spesso, all’occorrenza, saputo intendersi; e operare, impegnarsi, battersi insieme. Credo che questo rappresenti una lezione repubblicana. Abbiamo ancora -e questo vale per tutti- avremo sempre bisogno di questa attitudine, del senso di responsabilità di saper collocare al centro l’interesse generale del Paese e dei suoi cittadini», spiega ancora il Presidente del Quirinale nella cerimonia di ricordo per questo 8 marzo 2018. L’invito è dunque chiaramente rivolto anche ai principali partiti che comporranno il Parlamento e dovranno presentarsi al Quirinale per le prossime decisivi consultazioni: Pd, M5s e Centrodestra, a tutti, nessuno escluso, è richiesto uno sforzo di responsabilità.

