Funerali di Davide Astori in Basilica di Santa Croce a Firenze/ La processione tocca lo Stadio Artemio Franchi

I funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. La bara passerà anche per lo stadio. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino

08 marzo 2018 Sebastiano Cascone

Davide Astori

La Fiorentina, nelle scorse ore, ha diramato una nota ufficiale per la cerimonia funebre di Davide Astori, il calciatore, scomparso, a 31 anni, durante il ritiro. Si legge: "In occasione della cerimonia funebre di Davide Astori, in accordo con il Comune di Firenze, sono state riservate due aree per i media all'esterno della Basilica. La prima, riservata alle tv, si troverà sulla piazza, all'angolo tra Piazza Santa Croce e via Antonio Magliabechi. La seconda, prevista per fotografi e giornalisti di radio, siti e carta stampata, si troverà nei pressi della Statua di Dante Alighieri. A quest'area si potrà accedere eaclusivamente arrivando da Largo Piero Bargellini o da Via de' Pepi. In considerazione dello spazio limitato delle due aree si invitano le redazioni a inviare un solo corrispondente per testata. Certi che comprenderete la situazione Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione". I media, quindi, non potranno accedere all'interno della Basilica di Santa Croce a Firenze dove, a partire, dalle ore 10, si terranno i funerali del giocatore viola. In piazza, per l'ultimo saluto al capitano, attese una folla di 12mila persone.

LA SALMA PASSERA' DALLO STADIO

Il feretro di Davide Astori transiterà in diverse zone di Firenze, compreso lo stadio, per consentire a tutti di dare l'ultimo saluto al giocatore della Fiorentina. Si legge: "La Fiorentina comunica che, a seguito del considerevole numero di persone che renderanno omaggio alle esequie di Davide Astori, per ragioni di sicurezza, non sarà consentito l'accesso al pubblico all'interno della Basilica di Santa Croce. Per tutti coloro che vorranno salutare per l'ultima volta il Capitano viola, informiamo che domani mattina il feretro, prima di raggiungere la Basilica, transiterà da viale Fanti, e farà una sosta davanti al suo Stadio, prima di proseguire verso Santa Croce". All'interno della Basilica, oltre ai familiari di Astori e a tutta la Fiorentina, saranno ammesse le cariche istituzionali e le numerose rappresentanze di Federazioni, Coni, Associazioni sportive e club di Serie A, B e dall'estero.

IL LUTTO CITTADINO PROCLAMATO DAL SINDACO NARDELLA

Per onorarne la memoria e rendere indelebile il ricordo di Davide Astori, Fiorentina e Cagliari hanno deciso di ritirare congiuntamente la maglia con il numero 13. Esposizione sugli edifici pubblici della bandiera della città di Firenze abbrunata o a mezz’asta e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico: è quando prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì, 8 marzo, quando alle 10 nella basilica di Santa Croce si terranno i funerali del Capitano della ACF Fiorentina Davide Astori. Nell’ordinanza il sindaco Nardella invita ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle 13 (numero della maglia indossata da Astori) e ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento, dove possibile, sempre alle 13 e comunque nella mattina. Inoltre, invita gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti dalle 13 alle 13.10 e le scuole a promuovere, in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema del valore dello sport e del calcio in particolare. In occasione dello svolgimento delle esequie di Davide Astori e su richiesta della Questura sono stati predisposti alcuni provvedimenti di circolazione nella zona di Santa Croce. In dettaglio, dalla mezzanotte di giovedì saranno in vigore divieti di sosta in via Magliabechi, largo Bargellini (da piazza Santa Croce a via delle Pinzochere), Corso Tintori, Borgo Santa Croce e via dei Pepi (da via del Fico a piazza Santa Croce). Alle 8 si aggiungerà il divieto di transito.

