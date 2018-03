Incidente stradale/ Roma, terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta: muore una donna (8 marzo 2018)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 8 marzo 2018. Roma, terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta: muore una donna. A Salò uomo di 87 anni investito da un'auto

08 marzo 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale, ultime notizie (Immagine di repertorio, LaPresse)

Una donna di 55 anni ha perso la vita per un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Roma. La tragedia è avvenuta intorno alle 15.10 di oggi, giovedì 8 marzo 2018, al chilometro 16,900 della via Flaminia, a Prima porta. La donna, alla guida di una Fiat Qubo, si è scontrata con un furgone Iveco Daily. Un incidente frontale nel quale la conducente è morta: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L'uomo che guidava il furgone è stato soccorso dal personale del 118: è ferito, ma non grave. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorritori e, come riportato da Il Messaggero, non verrà riaperta fino a quando non saranno conclusi i rilievi della polizia municipale. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità della zona: il traffico è stato deviato su via Tiberina in direzione Terni e lunghe code di auto ferme in entrambe le direzioni di marcia.

SALÒ: INVESTITO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA: 87ENNE GRAVE

Un uomo di 87 anni è stato ricoverato in gravi condizioni per un incidente stradale a Salò. Investito da un'auto mentre attraversava la strada nella trafficata via Europa a Salò, nel tratto tra Cunettone e la chiesa di Villa, è stato trasportato all'ospedale Civile di Brescia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 di giovedì mattina. A travolgere l'uomo di 87 anni è stata un'auto guidata da una donna che stava sopraggiungendo dai Tormini. Stando ad una prima ricostruzione, riportata da Brescia Today, pare che l'automobilista non ha visto il pedone a causa del sole radente. Il ferito è stato portato dall'ambulanza dei volontari del Garda in località Prato Maggiore, dove l'aspettava l'eliambulanza per il trasporto d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia a causa dell'età e delle sue condizioni. L’87enne sarebbe in gravi condizioni con codice giallo e il suo quadro sanitario è tutto da valutare.

