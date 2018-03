Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto, 10eLotto dell'8 marzo: i numeri vincenti! Video (conc 29/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 8 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.29/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

L'estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di questa sera procede a passo spedito verso la distribuzione di nuovi premi e l'annuncio dei numeri vincenti di oggi. Gli appassionati non si vorranno di certo perdere un momento così importante come questo, mentre altri ancora, sopraffatti dalle routine quotidiane, devono ancora scoprire di essere rientrati fra i vincitori del precedente concorso. A scanso di equivoci e nella speranza che qualcuno di voi riceva una bella sorpresa, andiamo a vedere la classifica vincite dell'ultimo concorso Sisal. A dominare la scena è il 10eLotto, che ha messo al primo posto del podio un fortunello di Latina. Il vincitore è riuscito a centrare 50 mila euro in premio grazie ad estrazione frequente e 9 con opzione Oro. Al secondo posto troviamo invece Frattamaggiore, nel Napoletano, dove un giocatore ha realizzato un 8 con opzione Oro e modalità frequente del valore di 30 mila euro. Doppia vincita infine per la provincia di Milano: a Legnano sono state indovinate due vincite del valore di 25 mila euro cadauna. Non meno importanti le vincite del Lotto, che hanno premiato un giocatore di Anzola dell'Emilia, nel Bolognese, con più di 26 mila euro. Le combinazioni centrate dal fortunello in questione sulla ruota Nazionale riguardano le sorti di quaterna, quattro terni e sei ambi. Più di 21 mila euro sono stati invece donati ad un giocatore di Roma, mentre oltre 19 mila euro sono stati conquistati da un appassionato del Savonese, di Albenga.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo quasi arrivati al momento più atteso del giorno dai giocatori del Lotto. Il nuovo concorso avrà luogo fra pochissime ore e sono ancora tanti gli appassionati a dover trovare una combinazione da giocare entro questa sera. I numeri sono tanti e le scelte ancora di più, per non parlare delle ruote e molto altro ancora. La nostra Rubrica vuole togliervi dai guai anche oggi, proponendovi una news analizzata grazie alla saggezza della smorfia napoletana. Parliamo di festa delle donne e di fiori: un'abbinata ormai storica. Eppure alcuni non possono permettersi di fare bella figura in un giorno così importante, a causa del costo elevato di composizioni, mazzi di rose e molto altro. In Russia un'azienda ha avuto però un'idea vincente: affittare agli innamorati del mondo la possibilità di affittare tutto il necessario per la festa della donna, senza dover pensare a consegna e foto. Il servizio proposto dal brand prevede infatti la consegna di 101 rose a domicilio, oltre 10 minuti per scattare tutte le foto che si vuole. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la rosa, 56, il mazzo, 66, la consegna, 61, la povertà, 17, ed il servizio, 19. Come Numero Oro scegliamo invece la festa, 2.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

110,100 milioni di euro: il Jackpot del SuperEnalotto continua la sua corsa verso la meta finale. Così come tutti gli appassionati del gioco Sisal che anche nel concorso di questa sera potranno gareggiare per conquistare il primo premio in palio. Scopriremo solo fra qualche ora se uno o più giocatori riusciranno a centrare un goal così importante, anche se non vanno dimenticate tutte le quote minori ed i relativi premi. Nell'ultima estrazione alcune combinazioni hanno segnalato la propria assenza, come il 5+1, il 5+ ed il 4+. Il premio più alto è stato centrato così da quattro giocatori che con il 5 hanno sfiorato la soglia di 49 mila euro in premio. 78 vincitori hanno invece indovinato il 3+ ed il premio associato da 3.018 euro, mentre 360,22 euro è il premio che il 4 ha donato ai suoi 557 vincitori. Sale di qualche punto il premio del 3, conquistato da 19.993 fortunelli e del valore di 30,18 euro. Anche il 2 subisce una piccola impennata, portando il proprio bottino a quota 5,71 euro e premiando 326.318 appassionati. Cinque euro tondi e precisi per i 21.326 appassionati che hanno realizzato lo 0+, mentre 10 euro a testa sono stati distribuiti dall'1+ ai possessori di 9.542 tagliandi vincenti. Infine abbiamo i 100 euro del 2+, con 1.458 vincitori ed un premio storico di 100 euro a testa.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Stiamo quasi per conoscere il destino del Jackpot del SuperEnalotto: il concorso di questa sera vedrà l'estrazione della sestina vincente? Un dubbio che interesserà sempre il gioco della Sisal, così come tutti i giocatori che aspirano a conquistare il montepremi. Sempre più milionaria, la vincita mette soggezione anche a quanti sono abituati ad avere a che fare con la fortuna nella loro vita. Altri invece, più speranzosi ed incerti, non sanno davvero come organizzarsi per un evento così importante. La possibilità di vincere il primo premio in palio riguarda infatti tutti i giocatori, dal primo all'ultimo. E così anche la modalità da scegliere per spendere una piccola parte del nostro bottino finale. Anche in questo caso tuttavia potrebbero sorgere numerosi dubbi: che fare? La nostra Rubrica risponde a questa domanda ed anche oggi vi propone un'iniziativa presente su KickStarter. Parliamo di UHP Stage 360, un vero gioiello del sound ed il primo speaker al mondo dalle dimensioni compatte ed in grado di donare un'esperienza sensoriale di alto livello. Il miglior sound di sempre, annuncia la casa produttrice, per uno speaker smart e dotato di tre tipi di frequenze e combinazioni, dall'ultra all'Hi-Res, l'ultima frontiera dell'audio. 41 giorni prima che l'asta chiuda i battenti: il goal però è già stato raggiunto. Possiamo quindi dedicarci completamente ai numeri vincenti di questa sera: il concorso inizierà fra pochissimo!

