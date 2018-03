MillionDay/ Estrazione di oggi: numeri vincenti, arriveremo al quinto vincitore? (8 marzo 2018)

MillionDay, estrazione di oggi 8 marzo 2018: numeri vincenti e combinazione fortunata. Ecco la cinquina fortunata e le ultime novità del nuovo gioco di Lottomatica

08 marzo 2018

MillionDay, estrazione di oggi

Anche oggi nuovo appuntamento con Millionday, il gioco di Lottomatica che mette in palio un milione di euro ogni giorno. I numeri vincenti usciranno alle 19, quando è in programma la nuova estrazione di oggi, giovedì 8 marzo 2018. La lista dei vincitori comincia a crescere, stasera potrebbe continuare a farlo. Finora sono quattro coloro che hanno indovinato la cinquina vincente. E infatti il Millionday ha già distribuito in questo primo mese di estrazioni premi per oltre 7,5 milioni di euro, incoronando ben quattro nuovi milionari. Ricordiamo che per vincere bisogna indovinare 2, 3, 4 e 5 numeri della combinazione fortunata. Da quando è partito, questo gioco ha già scelto degli estratti “preferiti”. Questo è, ad esempio, il caso del 46, uscito già in 7 occasioni. Il 30 e il 36 invece sono gli unici numeri che non sono mai stati estratti tra quelli vincenti. Potete pensare ad un bel mix, se ancora non avete la vostra schedina, per l'estrazione di oggi.

MILLIONDAY, L'ESTRAZIONE DI OGGI DEI NUMERI VINCENTI

A Carpi, in provincia di Modena, è caccia al fortunato giocatore che ha vinto un milione di euro al Millionday. «Il vincitore del milione non si è ancora fatto vedere», ha dichiarato Amelia Giambruno, titolare della ricevitoria fortunata, ai microfoni di Agimeg. Nessuno sa in città di chi possa trattarsi: «La schedina vincente da un euro è stata giocata verso le 17:00, orario in cui nel nostro locale si è registrata una grande affluenza di clienti. Per questo potrebbe essere chiunque». Giambruno ha spiegato però che la propria tabaccheria è rionale, non di passaggio, quindi la maggior parte dei clienti risiede in quel quartiere. E di conseguenza il vincitore è sicuramente una persona che abita nei paraggi a Carpi. Difficile però fare un profilo del possibile vincitore: «l Millionday è un gioco nuovo che sta prendendo piede. È scelto da una vasta platea di giocatori appartenenti a tutte le categorie: anziani, giovani, uomini e donne». La titolare della ricevitoria fortunata spera comunque che il vincitore si faccia vivo: «Spero anche in un solo ringraziamento da parte del fortunato, almeno lo spero».

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DELL'8 MARZO 2018

-

