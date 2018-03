Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 8 marzo 2018: il Sagittario ritrova il suo spirito, il Leone i sentimenti

Paolo Fox, oroscopo oggi 8 marzo 2018. Previsioni segno per segno: il Sagittario ritrova il suo spirito, il Leone riscopre la sfera sentimentale tra giovedì e venerdì

08 marzo 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX: GIOVEDì 8 MARZO 2018

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox, con un attenzione e un augurio speciale a tutte le donne nel giorno della loro festa. Giovedì 8 marzo è un momento importante per quelli del segno dello Scorpione. Riprendete la vostra serenità. Parlate con le persone verso le quali volete delle risposte. Per il Leone recupero dei sentimenti per le giornate di giovedì e venerdì. Sagittario, ritrovate il vostro spirito che appare sempre agli occhi di tutto libero e pieno di energia. Il Cancro allontana qualunque polemica, sabato e domenica sono delle giornate particolari e con una certa agitazione. Pesci: avete una luna in opposizione, ma che non influenza la vostra energia. oggi e domani state solo attenti a qualche malanno fisico.

AMORE AL TOP PER...

Per l'Ariete coloro che hanno messo da parte l'amore grazie a Venere che illumina il vostro segno possono in un certo qual modo recuperare. Non pensate che Venere possa fare miracoli. Valutate bene le persone che vi meritano e quelle che invece non vi considerano è il caso di lasciarle andare. Per il Toro in amore nei prossimi due mesi potrebbero esserci delle nuove conoscenze oppure delle riscoperte. Amici del Sagittario, se avete vissuto una storia d'amore difficile anche questa può essere recuperata sempre che vi siano le condizioni per farlo. Per la Vergine sabato e domenica saranno delle belle giornate per parlare di questioni sentimentali.

LAVORO AL TOP PER...

Per il Leone è importante in questo periodo rivalutare il lavoro. Se avete avuto dei problemi questi possono essere superati. Per il Sagittario importante in questo periodo rivalutare il lavoro, soprattutto in autunno. Se avete avuto dei problemi questi possono essere superati. Nell'ambito professionale per il Capricorno è il momento di avere pazienza, il Cancro sta utilizzando tanto tempo per il lavoro dato che marzo per voi è un mese molto positivo. Scorpione, nell'ambito del lavoro anche se vi sono stati dei problemi tu rimani sempre in piedi. Per l'Acquario possono nascere delle situazioni particolare anche con dei segni che non sono compatibili con il vostro.





