Ragazza di Chernobyl violentata e truffata: coppia di Forlì arrestata per aver maltrattato la 22enne. Triste episodio di cronaca nera in Romagna, con protagonista una povera bielorussia

Episodio di maltrattamento e violenza in quel di Forlì - LaPresse

Brutto episodio di cronaca nera avvenuto nelle scorse ore in quel di Forlì, in Romagna. Una coppia è stata arrestata, accusata di aver violentato e truffato una ragazza originaria di Chernobyl. La 22enne della Bielorussia viveva con la coppia di italiani dall’età di dieci anni, e i due l’avevano ospitata nell'ambito del progetto di accoglienza bambini, vittime delle radiazioni esalate in seguito alla tristemente nota esplosione del reattore nel lontano 1986. Una storia resa ancora più tragica visto che la povera ragazza è stata vittima di un incidente stradale con la bicicletta nel 2014, che le ha causato una invalidità dell’80%. La 22enne ha percepito di conseguenza una somma a titolo di risarcimento, finita però nelle tasche dei due di cui sopra, per un ammontare totale di ben 2.1 milioni di euro. Dopo le indagini svolte dalla polizia della squadra mobile di Forlì, i due friulani sono stati accusati di vari reati, leggasi maltrattamenti, truffa, circonvenzione di incapace e violenza sessuale.

L’ASSEGNO DA 2 MILIONI DI EURO

Già, anche la violenza sessuale, giusto per rendere ancora più orrida una storia fatta di abusi e maltrattamenti, quando in realtà la ragazza avrebbe voluto semplicemente una famiglia con cui vivere felice, dopo i tragici eventi del 1986. Il piano diabolico nella mente dei due delinquenti è scattato proprio dopo l’incidente del 2014, dopo il quale l’ente assicurativo ha risarcito la povera donna con un assegno da 2 milioni e 120mila euro, che la stessa non ha mai visto. Da quando rimasta invalida, i due hanno iniziato a controllare ogni aspetto della vita della 22enne, compreso quello sessuale. Questa mattina, a partire dalle ore 11:00, si terrà una conferenza stampa da parte del questore di Forlì, che fornirà ulteriori dettagli in merito a questa raccapricciante vicenda.

