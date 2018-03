Sciopero generale mezzi 8 marzo 2018/ Stop Atm, Atac, treni e aerei: info e orari, disagi nel giovedì ‘nero’

Sciopero generale oggi 8 marzo 2018: mezzi pubblici e trasporti ko, stop Atm, Atac, Anm. Treni, Aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna

08 marzo 2018 Niccolò Magnani

Sciopero mezzi 8 marzo 2018 (LaPresse)

Scatta oggi lo sciopero generale nella giornata della donna con le tantissime manifestazioni “MeToo” in giro per l’Italia e l’Europa che provocano disagi a non finire per i trasporti pubblici e gli spostamenti lungo l’intero stivale. Sul fronte treni, Trenitalia e Italo hanno già fatto sapere che i disagi potrebbero essere attivi già dalla mezzanotte di ieri fino alle 21 di oggi. Garantite le Frecce, problemi e possibili cancellazioni per le tratte minori e locali (sui rispettivi siti tutte le ultime informazioni a riguardo); per quanto riguarda Trenord, giornata complessa quella dell’8 marzo «Il servizio regionale, suburbano, aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord potrebbero subire ritardi, variazioni e cancellazioni», si legge sul sito Trenord. I treni rispetteranno le fasce di garanzia 6-9 e 18-21: i convogli che viaggiano nelle due finestre orarie circoleranno per questo motivo regolarmente. Come spiega il Corriere della Sera, anche sul fronte aerei la giornata di domani sarà alquanto complessa: sono tre i diversi scioperi che coinvolgeranno i dipendenti Enav e il personale del gruppo Alitalia Sai. «La prima agitazione, indetta dal sindacato Cub per piloti e assistenti di volo Alitalia, inizierà a mezzanotte dell’8 marzo e durerà fino alla fine della giornata. Alle 12 - per gli stessi lavoratori - inizierà lo sciopero proclamato da Confael Assovolo, che terminerà alle 16. Dalle 13 alle 17, invece, a incrociare le braccia - per decisione di Cgil, Uil e Unica - saranno i dipendenti Enav di tutti gli aeroporti d’Italia», si legge sul report del CorSera. Clicca qui per ulteriori informazioni sullo sciopero di oggi

DISAGI DA MILANO FINO A ROMA

Lo sciopero generale di trasporti, aerei, taxi, ma anche scuole, alcuni uffici pubblici e biblioteche sarà attivo per tutte le 24 ore di questo giovedì “nerissimo” 8 marzo: da Milano a Roma, i disagi per i mezzi saranno distribuiti per tutto il territorio italiano. A Torino ci saranno due fasce di garanzia per i mezzi di superficie e per la metropolitana – dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00 – mentre il servizio delle autolinee extraurbane sarà garantito da inizio servizio e fino alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30. Per Milano invece la situazione di Atm vede lo sciopero tra le 8:45 e le 15 e dalle 18 a fine servizio, anche se le metro non dovrebbero essere chiuse-serrate come invece accadrà probabilmente a Roma, dove lo sciopero «riguarderà la rete ATAC (bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido) e le linee periferiche gestite dalla Roma TPL». Ci sono però due fasce garantite: da inizio servizio fino alle 8:30 e tra le 17 e le 20. Chiudiamo con Napoli, dove l’Anm ha fatto sapere che le linee di autobus saranno garantito nelle due fasce tra le 5:30 e le ore 8:30 e tra le 17 e le 20, mentre possibile caos e disagi potranno esserci anche sulle funicolari e le metropolitane partenopee.

