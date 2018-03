Eurojackpot/ Estrazione n 10/2018: i numeri vincenti! (oggi, 9 marzo 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 10/2018: numeri vincenti del 9 marzo 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

09 marzo 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

È salito a 42 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, che torna oggi - come ogni venerdì - con una nuova estrazione. La caccia al 5+2 è già partita con le giocate che si accavallano tra i 18 Paesi in gara, ma chi non ha ancora preparato la schedina per stasera fa ancora in tempo. La scelta dei numeri da giocare potrebbe richiedere un po' di tempo, ma giocare è davvero molto semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Poi bisogna solo aspettare l'estrazione, quindi l'uscita dei numeri vincenti, per scoprire se la propria giocata è fortunata. Il sogno di tutti i giocatori di Eurojackpot è ovviamente quello di indovinare la combinazione fortunata, mettendo le mani sul ricchissimo premio del 5+2, ma ci sono altre undici categorie di vincita con le quali trionfare. Lo sanno bene i quattro che la settimana scorsa hanno realizzato il 5+1 da poco più di 440 mila euro. Sotto a chi tocca allora...

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Eurojackpot ha regalato tante vincite in Italia la settimana scorsa, ma con gli importi non sono stati poi così fortunati i giocatori “azzurri”. Bisogna far meglio nell'estrazione di oggi per smuovere la classifica che vede l'Italia patire la concorrenza con i Paesi del nord Europa. La settimana scorsa la vincita più alta realizzata in Italia è stata di soli 264 euro. Senza dubbio non c'è da disprezzare questa vincita, che fa comunque comodo, ma si può invertire la rotta nell'appuntamento di oggi con la fortuna, sperando che la dea bendata si presenti alla nostra porta. Venerdì scorso ha regalato ben 155.550,20 euro ad ognuno dei quattro vincitori del 5+0, mentre si sono dovuti “accontentare” di 3.400,00 euro i 61 fortunati che hanno realizzato il 4+2. Come andrà stasera? Prima di focalizzarci sull'estrazione di oggi, ricordiamo nel dettaglio i numeri vincenti di Eurojackpot della settimana scorsa. La combinazione fortunata è stata la seguentei: 16-18-20-27-46, Euronumeri 3-5. Tra non molto scopriremo la nuova, buona fortuna allora!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

