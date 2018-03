Omicidio Pescara, Alessandro Neri trovato morto nei cespugli/ Ultime notizie, madre: “Il killer ha una mamma?”

Pescara, Alessandro Neri trovato ucciso tra gli arbusti. La disperazione della madre: “L'assassino ha una mamma?”. Le ultime notizie sull'omicidio: il 29enne era scomparso il 5 marzo

Omicidio Pescara, Alessandro Neri trovato morto (Foto: da Facebook)

Lo hanno cercato per tre giorni, poi il ritrovamento del cadavere: Alessandro Neri, 29enne di Spoltore scomparso da casa il 5 marzo, è stato ucciso. Il corpo senza vita è stato trovato in una zona periferica della città, tra gli arbusti di un canale, dai cani molecolari, dopo che il suo cellulare aveva rivelato la possibile posizione. Il ragazzo è stato ucciso da almeno un colpo di arma da fuoco, al torace, con foro di entrata anteriore. L'autopsia del medico legale Cristian D'Ovisio potrebbe fornire più particolari sulla morte del giovane. Le operazioni di recupero del cadavere da parte dei vigili del fuoco sono state molto complesse perché la zona del fosso Vallelunga, vicino al cimitero di San Silvestro, è molto impervia. I carabinieri di Pescara non escludono alcuna pista. Sono in corso accertamenti per capire se Alessandro Neri è stato ucciso nel luogo in cui è stato ritrovato o se il corpo è stato spostato lì successivamente. Le modalità del ritrovamento e la ricostruzione balistica, come riportato da Il Messaggero, sembrano escludere il suicidio o uno sparo durante la fuga. Inoltre, gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le frequentazioni del giovane.

L'auto di Alessandro Neri, una Fiat 500 di colore rosso, è stata trovata nel centro di Pescara dopo la sua scomparsa. Chi e quando ha parcheggiato lì veicolo? Visto che si tratta del centro cittadino, i carabinieri potrebbero avvalersi delle immagini delle numerose videocamere di sorveglianza presenti in zona. Il 29enne era uscito di casa all'alba di lunedì e da quel momento aveva fatto perdere ogni traccia. La famiglia aveva lanciato appelli anche sui social e proprio su Facebook la mamma di Alessandro, Laura Lamaletto, ha dato a tutti la tragica notizia: «Ale non c'è più». Nessuno riesce a spiegarsi quanto accaduto. «Ale ti hanno ucciso, Ale con un colpo di pistola... A chi lo ha premuto il grilletto domando: hai una mamma?», scrive sempre su Facebook la madre della vittima. Del caso si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Pescara, coordinati dal capitano Antonio Di Mauro, che indagano in ogni direzione per risalire al contesto in cui è maturato il delitto.

