STRAGE CISTERNA DI LATINA, FUNERALI DELLE FIGLIE/ Antonietta Gargiulo non saluterà Alessia e Martina Capasso

Antonietta Gargiulo è stata informata della morte delle due figlie, l'ultima vendetta del marito Luigi Capasso. Non ci sarà oggi al funerale delle figlie. Gli approfondimenti a Quarto Grado

Luigi Capasso, Antonietta Gargiulo e le due figlie

Antonietta Gargiulo ha saputo della morte delle due figlie Martina e Alessia, le due vittime della strage di Cisterna di Latina. La donna si trova ancora ricoverata presso il San Camillo di Roma e grazie ai medici è riuscita a superare la fase critica, anche se ha ancora bisogno del respiratore e non può parlare. D'accordo con gli specialisti che l'hanno in cura, i familiari l'hanno inoltre informata di quanto avvenuto quella mattina dello scorso 2 marzo, prima che Luigi Capasso si togliesse la vita. Quarto Grado approfondirà in particolare questa sera, venerdì 9 marzo 2018, le denunce fatte dalla donna all'ex marito nel corso dei diversi mesi. Si tratta di uno degli elementi che hanno spinto politica, istituzioni e cittadini a sollevare una forte polemica verso la dinamica dei fatti, soprattutto per via del fatto che l'Appuntato dei Carabinieri fosse ancora dotato della pistola d'ordinanza nonostante gli esposti dell'ex moglie. Erano stati infatti diversi gli episodi di violenza subiti da Antonietta Gargiulo, alcuni dei quali testimoniati dalla moglie amica, come ha riferito la donna in una recente puntata di Chi l'ha visto. Sarebbe stato proprio per questo che Martina e Alessia avrebbero avuto un forte terrore del padre, paura che Luigi Capasso potesse fare del male anche a loro.

NON RICORDAVA NULLA DI QUEL GIORNO

Le condizioni di salute di Antonietta Gargiulo sono in via di miglioramento: alcuni giorni fa la donna di Cisterna di Latina è uscita dal coma. Non è tuttavia ancora autonoma e non riesce a parlare, motivo per cui non potrà essere presente durante i funerali delle figlie Martina e Alessia. Le esequie verranno celebrate a Cisterna nella mattina di oggi, presso la chiesa di San Valentino. Secondo quanto si apprende, sottolinea Il Corriere della Sera, Antonietta non ricordava nulla di quanto avvenuto il giorno della strage, né di essere stata ferita da Luigi Capasso né che il Carabiniere subito dopo fosse entrato nel suo appartamento per uccidere le bambine. Secondo alcuni testimoni accorsi sul posto, al momento della tragedia Antonietta si trovava nel perimetro esterno della palazzina in cui viveva ed ha richiesto più volte ai presenti di preoccuparsi delle figlie, sicura che l'ex marito potesse fare loro del male. Le ragazzine però erano già state uccise alle 5 del mattino: prima la più piccola, mentre ancora dormiva, e poi la maggiore. L'unica che secondo le ricostruzioni degli inquirenti era consapevole di quanto stava avvenendo, forse svegliata dai colpi d'arma da fuoco che avevano già raggiunto la sorellina.

NON SARA' AI FUNERALI DELLE FIGLIE: "COSI' LA SI UCCIDE DUE VOLTE"

La notizia che Antonietta Gargiulo non potrà essere presente al funerale delle sue figlie, previste per stamattina, ha diviso l'opinione pubblica. La madre delle due bambine uccise per mano del padre Luigi Capasso non potrà infatti partecipare al rito funebre per via delle sue condizioni di salute ancora precarie, ma sono in molti a richiedere che la cerimonia venga rimandata. A sostenerlo fra tanti è la giornalista Elisabetta Ambrosi de Il Fatto Quotidiano, che ritiene essenziale la presenza della donna all'ultimo addio alle sue bambine. "Qualunque esperto di emozioni direbbe che così la si uccide due volte", sottolinea la giornalista nel suo articolo, sicura che in assenza di ostacoli biologici di qualche tipo, si potrebbe attendere che Antonietta Gargiulo esca definitivamente anche dall'ultimo strascico delle sue condizioni di salute. Ora come non mai è necessario proteggere la madre dalla presunta vendetta, atroce, del Carabiniere. Il gesto del Carabiniere agli occhi della psicologa Monica Marchetti, intervenuta su Italia Star Magazine, è infatti collegato ad un progetto diabolico ben preciso: "Dai ritrovamenti postumi, i suoi testamenti (di Luigi Capasso, ndr) non contemplavano i funerali della moglie, ma solo delle due figlie che aveva deciso di uccidere".

IL COMMENTO DELLA MIGLIORE AMICA DI ANTONIETTA

Oggi 9 marzo 2018, alle ore 11.00, si svolgeranno i funerali di Alessia e Martina, le due bambine uccise da Luigi Capasso lo scorso 28 febbraio 2018. La madre, Antonietta Gargiulo, è ricoverata in ospedale dopo l'aggressione armata dal marito e non prenderà parte al rito funebre. Intervenuta ieri a La vita in diretta, la migliore amica di Antonietta, Michela, ha commentato lo svolgimento del funerale nonostante l'assenza della madre: “E’ una decisione alla quale io non ho partecipato, è una domanda che mi faccio anche io e alla quale non so rispondere. Sono stata messa a conoscenza dei funerali delle bambine ieri mattine, mi è stato comunicato e basta. Sono stata all’ospedale l’altro ieri ma non ho potuto vedere Antonietta perché era preferibile non vederla, era ancora sedata. Ho avuto modo di parlare con la sorella e mi hanno messo a conoscenza dello stato attuale, ma non abbiamo parlato dei funerali. Ieri me lo hanno comunicato e basta”. E non si conosce neanche dove riposeranno le due bimbe: “Io non so dove riposeranno, forse la famiglia ne è a conoscenza ma io no”.

