TERREMOTO IERI A MACERATA/ INGV ultime scosse: Muccia, sisma di M 3.5 (8 marzo 2018, ore 23.48)

Terremoto ieri a Macerata, INGV ultime scosse: la terra trema a Muccia, magnitudo di 3.5 alle 23.48 di giovedì 8 marzo 2018. Un'altra scossa a Pieve Torina

E’ stato segnalato nella serata di ieri, giovedì 8 marzo 2018, una forte scossa di magnitudo 3.5 a Muccia, provincia di Macerata. Il continuo monitoraggio dell’attività sismica da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha fatto registrare alle ore 23.48 un sisma di magnitudo 3.5 della scala Richter con epicentro a Muccia a una profondità di 10 chilometri. Nella notte tra martedì 6 marzo e mercoledì 7 marzo 2018 erano state registrate a Muccia altro quattro scosse di lieve entità: tutte a una profondità di dieci chilometri, sono state registrate all’1.32, magnitudo 2.5, alle 3.31 con magnitudo 2.3 e alle 3.32 con magnitudo 2.4, mentre la prima è stata quella delle 22.30 con una magnitudo 2.9 a una profondità di nove chilometri.

TERREMOTO A MACERATA: ALTRE DUE SCOSSE

La scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Muccia è stata preceduta dalla scossa avvertita nella zona di Camerino, ma anche fino a Tolentino e Cingoli. L’epicentro, come riportato da INGV a Monte Cavallo, provincia di Macerata, alle ore 22.17. Profondità di undici chilometri. Successivamente, invece, un’altra importante scossa di magnitudo 2.8 nella zona di Pieve Torina alle 23.49, con profondità sempre a dieci chilometri.Come riporta il sito haisentitoilterremoto, la scossa centrale con epicentro a Muccia è stata avvertita indistintamente a Cerreto d’Esi, Roccafluvione, Camerino, San Severino Marche, Tolentino, Foligno, Fabriano, Caldarola, Cingoli, Fossato di Vico. Torna la paura dunque a Macerata, ma da sottolineare come al momento non siano stati segnalati danne a persone o cose.

