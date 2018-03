TORTA ALLA MARIJUANA/ Il figlio la cucina, moglie e marito finiscono all'ospedale

Regolarmente in vendita nei coffee shop olandesi, la torta alla marijuana si prepara in poco tempo. Così ha fatto un giovane friulano, ma ha mandato all'ospedale i genitori

09 marzo 2018 Paolo Vites

Coltivazione di marijuana

Mai toccare il cibo degli altri se non vi è stato dato il permesso, anche se siete i genitori. Le buone usanze vanno rispettate, soprattutto se non si conoscono i "gusti particolari" del proprio figlio. Il quale non solo si fuma la marijuana, ma se la mangia pure. Aveva infatti preparato una bella torta, la cosiddetta Space Cake, torta spaziale, e l'aveva lasciata però sul tavolo della cucina. Padre e madre l'hanno vista e dalle sembianze sembrava una normale torta di cioccolato e hanno deciso di mangiarsene un pezzo. Pessima scelta. Dopo poche ore si sono ritrovati al pronto soccorso perché accusavano malessere e sintomi che non riuscivano a identificare. Per forza, stavano viaggiando nello spazio cosmico della droga. Niente di grave, sono stati mandati a casa finiti gli effetti della marijuana. Però hanno messo nei guai il figlio che adesso è indagato per detenzione di sostanza stupefacente. Lui stesso ha ammesso di aver preparato la Space Cake. Molto in uso fra i consumatori di cannabis (sono apprezzate anche le frittelle alla marijuana), la ricetta prevede di sciogliere a parte in alcolici come il rum e anche il burro la droga, 8 grammi circa.

Quindi i classici elementi come farina, zucchero, latte, uova e lievito in polvere. Macinare la cannabis il più finemente possibile, mettete il burro in una terrina e lasciatelo in microonde per circa venti secondi per ottenere un composto pastoso a cui aggiungerete la cannabis. Quindi si procede come con tutte le torte. Regolarmente in vendita nei coffe shop olandesi. Attenzione: ci vogliono da una a tre ore prima di sentire gli effetti… Non adatta a tutti.

© Riproduzione Riservata.