Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: USA, Trump mette nuovi dazi, arriva la replica UE (9 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Renzi non parteciperà alle nuove elezioni da Segretario. Primi segnali dal Presidente Mattarella. Trump, nuovi dazi USA. (9 marzo 2018).

09 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ultime notizie, Donald Trump - La Presse

USA, NUOVI DAZI DI TRUMP: LA REPLICA UE

Donald Trump ha varato la nuova linea guida: dazi su acciaio e alluminio. La strategia entrerà in vigore nel giro di quindici giorni, fatta per eccezione per i paesi esentati come il Canada e il Messico. I Paesi interessati dai dazi, secondo quanto riporta l’AP da fonti esterne alla Casa Bianca, saranno invitate a negoziare le esenzioni se possono affrontare la minaccia che il loro export pone agli Stati Uniti d’America. Tariffe giuste e flessibili secondo il presidente USA, con dazi al 25 per cento sull’acciaio e al 10 per cento sull’alluminio, mantenendo comunque una porta aperta sulla possibilità di alzarli o abbassarli in qualsiasi momento. Nel mirino di Trump, in particolare, la Germania, pronta a introdurre nuovi dazi: “Abbiamo amici e nemici che si approfittano di noi su commercio e difesa da tempo. Pensando alla Nato, la Germania paga l’1 per cento e gli USA il 4,2 per cento di un PIL molto più importante”. Tramite Twitter è giunta la risposta di Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe all’Europarlamento: “Deploriamo profondamente l'annuncio di Trump sui dazi. L'Ue non vuole una guerra commerciale. Ma non accetteremo questo comportamento aggressivo dagli Usa senza reagire. L'Europa deve essere chiara e ferma ma proporzionata nella sua risposta agli Usa”.

RENZI NON PARTECIPERÀ ALLE NUOVE ELEZIONI DA SEGRETARIO

Matteo Renzi ha deciso che non parteciperà alle prossime primarie che dovranno scegliere il nuovo segretario del partito. L’ex sindaco fiorentino ha comunicato infatti che è sua intenzione ricoprire solamente l’incarico di senatore e lasciare il partito nelle mani di colui che sarà indicato dai militanti di partito. Di fatto la scelta è un riconoscimento della sconfitta alle elezioni, sconfitta che però non ha appianato le polemiche nella coalizione di centro sinistra. In tale contesto spiccano le dichiarazioni al vetriolo tra l’ex ministro dello sport Lotti e Orlando, uno dei leader dell’opposizione interna, con il primo che contesta al secondo il fatto che la sconfitta è stata figlia anche dell’opposizione che la minoranza interna ha fatto a Renzi.

PRIMI SEGNALI DI MATTARELLA

Il Presidente della Repubblica si appresta a portare il paese in una delle fasi più delicate del post elezioni, quella della scelta del Presidente del consiglio. In tale contesto chiara l’intenzione della prima carica dello stato di non spingere l’acceleratore della polemica, cercando un’unità d’intenti tra le forze politiche responsabili. "Serve senso di responsabilità" queste le parole di Mattarella pronunciate durante la celebrazione in ricordo dell’8 marzo, il Capo dello Stato non vuole infatti una crisi politica lunga, e l’accenno ad avere al centro l’interesse dei cittadini punta a raggiungere il risultato che il Colle si è prefissato. Il primo banco di prova della nuova legislatura sarà l’elezione dei nuovi presidenti di Camera e Senato, un’elezione che farà capire gli equilibri del nuovo emiciclo. Immediata il palcet al discorso di Mattarella di tutti i leader politici, placet che però adesso deve essere supportato dai fatti.

SI RISVEGLIA GARGIULO

Ha ripreso conoscenza Antonietta Gargiulo, la moglie del carabiniere che la scorsa settimana si è sparato dopo averla ferita e aver ucciso le due figlie adolescenti. La donna operata per le ferite dei due colpi di pistola appena risvegliatasi ha chiesto delle due figlie, l’onere di metterla al corrente della verità è spettata all’anziana madre, che per fortuna è stata supportata da una psicologa messa a disposizione dall’ospedale dove Antonietta è ricoverata. Le indagini intanto si stanno orientando nel capire se ci siano responsabilità all’interno dell’armadei carabinieri, stante le tante denunce di Antonietta.

FOLLA IMMENSA AI FUNERALI DI ASTORI

Un mare di folla ha voluto dare l’addio a Davide Astori il giovane calciatore della Fiorentina perito nella notte tra sabato e domenica a causa di una malformazione cardiaca. Durante le esequie la città di Firenze di fatto si è fermata, con migliaia di cittadini che hanno assiepato Piazza Santa Croce. Tra le transenne sono sfilati i rappresentanti di tutte le squadre di A e B, molti anche i politici presenti tra cui lo stesso Presidente del Coni. A ranghi completi la Fiorentina i cui compagni hanno voluto far da ala al loro capitano. I tifosi intanto hanno intonato cori da stadio all’esterno della chiesa, all’uscita del feretro tanti gli applausi che hanno accolto quello che da tutti era tratteggiato come un ragazzo modello. Piccolo malore per il padre della compagna di Astori, con l’uomo che è stato curato dai sanitari presenti in piazza.

TIRRENO-ADRIATICO, VINCE IL TEDESCO KITTEL

A poco più di una settimana dalla Milano – Sanremo, il tedesco Marcel Kittel è tornato a vincere. La sua prima vittoria del 2018 è arrivata sul rettilineo di Follonica dove si è conclusa, dopo 172 chilometri, la seconda tappa della Tirreno – Adriatico, partita da Camaiore e caratterizzata da una lunghissima fuga partita subito dopo il via. Per quanto riguarda la classifica generale la maglia di leader è rimasta alla BMC, ma il gioco dei piazzamenti l’ha portata dalle spalle di Caruso a quelle del compagno di squadra neozelandese, Bevin. Nella volata Kittel ha battuto Sagan e l’italiano Nizzolo. La Juventus vice la sfida di Wembley

MIGLIOR TEMPO PER VETTEL NEI TEST DEL MONTMELO

Netto miglioramento per Vettel nelle prove della Formula Uno che si stanno tenendo in Spagna. Dopo aver montato le gomme con mescola ipersoft, Vettel ha nettamente migliorato, quasi un secondo, la prestazione di ieri della Red Bull, con la stessa mescola. Vettel ha effettuato anche una simulazione di gara trovando un ottimo passo. Ora resta un solo giorno di prove nel quale la Ferrari manda in pista Raikkonen, e nel quale tutti si aspettano la risposta sui tempi da parte della Mercedes, che non ha ancora effettuato giri montando le gomme a mescola più tenera.

EUROPA LEAGUE OSTICA PER LE ITALIANE, STASERA TORNA LA SERIE A

L'Europa League è stata negativa per le squadre italiane che non sono riuscite a raggiungere il risultato tanto atteso. Il Milan è caduto in casa contro l'Arsenal, i Gunners si sono imposti col risultato di 2-0 allo Stadio Giuseppe Meazza. Da dimenticare anche la gara della Lazio che andata sotto era riuscita con Immobile e Felipe Anderson a ribaltare la partita prima di prendere la rete che la condannava al 2-2. Ecco tutti gli altri risultati: Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 3-0, Cska-Lione 0-1, Dortmund-Salisburgo 1-2, Marsiglia-Athletic Bilbao 3-1, Red Bull Lipsia-Zenit 2-1 e Sporting Lisbona-Plzen 2-0. Stasera torna poi la Serie A con la Roma di Eusebio Di Francesco che ospita tra le mura amiche il Torino, anticipo del venerdì con i giallorossi che la prossima settimana saranno impegnati in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

© Riproduzione Riservata.