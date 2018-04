BUONA PASQUA 2018, AUGURI!/ Frasi, gif e immagini per sms: i messaggi nel segno della tradizione

01 aprile 2018 Silvana Palazzo

Auguri di Buona Pasqua 2018!

È arrivato il momento di fare gli auguri di buona Pasqua ai propri cari. Non importa in che modo - se via sms, Facebook o WhatsApp - perché quel che conta è far sentire il proprio affetto e la propria vicinanza con un pensiero, soprattutto se non possiamo abbracciare direttamente amici o parenti. Per le festività pasquali potete allora mandare dei messaggi scegliendo tra pensieri originali e divertenti, autori celebri o anonimi, da associare magari a delle belle immagini. C'è chi preferisce onorare la tradizione religiosa e chi invece si butta sullo spirito, quel che conta è scegliere la frase perfetta per la persona giusta. Le ispirazioni non mancano: da quelle cristiane a quelle poetiche, passando per gli aforismi dei grandi del passato. «Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita», ha scritto ad esempio Stephen Littleword. «Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace», ha scritto invece Erri De Luca.

PASQUA 2018 A TAVOLA NEL SEGNO DELLA TRADIZIONE

La Pasqua è un giorno importante nell'anno liturgico cristiano che unisce tutta l'Italia nelle sue tradizioni culinarie, con le normali varianti da regione a regione. Tutte però sono riconducibili all'esaltazione della primavera. C'è la torta di Pasqua della Valle d'Aosta che è un tripudio di erbe primaverili di giardino e selvatiche. In molte regioni per la domenica di Pasqua è previsto agnello o capretto. La tradizione del capretto, ad esempio, vige in Trentino Alto Adige, ma prima era appannaggio delle famiglie benestanti, mentre quelle contadine si dedicavano alla semplicità dei dolci. Il menu pasquale campano invece rispecchia la generosità e voglia di abbondanza partenopee: famoso il casatiello, pane rustico con la sugna a forma di ciambella, zeppo di salumi, formaggio, ciccioli nell'impasto, servito con salame, uova sode e ricotta salata. Sulla tavola pugliese invece non manca la Scarcella, una sorte di grande tarallo zuccherato con sopra uova intere fermate da una striscia di pasta.

