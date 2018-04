Meteo Pasqua e Pasquetta 2018/ Previsioni meteo: sole torna protagonista, ma attenzione alla pioggia al nord!

Meteo Pasqua e Pasquetta: il sole torna finalmente protagonista con le temperature che schizzano verso l'alto e regalano finalmente tranquillità dopo il maltempo degli ultimi giorni.

01 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Meteo Pasqua e Pasquetta - La Presse

Le previsioni del tempo sono piuttosto positive per la giornata di Pasquetta che quest'anno cade il 2 aprile 2018. Sicuramente sorprende il fatto che l'anticiclone Hannibal abbia rubato la scena da protagonista assoluto con il cielo che dovrebbe essere limpido un po' ovunque. Non dovrebbero esserci quindi particolari precipitazioni con il sol protagonista assoluto. Le uniche nubi saranno presenti in mattinata sulla Liguria e nel pomeriggio andranno ad affollare il cielo sopra il Piemonte. Migliorano anche le condizioni delle correnti e dei venti che tireranno stavolta da sud verso nord, cambiando direzione rispetto alla giornata di oggi quando si muoveranno appunto da nord verso sud. Sarà così possibile per i più coraggiosi fare anche il primo bagno della stagione. Le temperature saranno piuttosto basse però ancora al nord, con le minime attorno ai -1° in provincia di Aosta. Le massime invece saliranno attorno ai 19° di Bari nel pomeriggio.

DOMENICA DI SOLE UN PO' OVUNQUE

È finalmente arrivato il giorno di Pasqua, oggi domenica 1 aprile 2018, e le previsioni del tempo sono più benevole di quanto raccontato negli ultimi giorni. Il sole infatti avrà la meglio un po' ovunque anche se sono diverse le eccezioni che confermano la regola. Si parte dalla prima mattina dove vedremo cadere la neve su Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Temporali invece colpiranno la costa tirrenica della Calabria con piogge sparse anche al centro del nostro paese tra Umbria, Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio la situazione dovrebbe leggermente migliorare, con pioggia e neve che continueranno però a cadere fino alla tarda serata. Anche le temperature sono date in crescita in questi giorni con le massime che sfioreranno i venti gradi, arrivando attorno ai 18° a Bari e Bologna. Le minime invece scenderanno nella mattinata sui 4° di Campobasso. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da nord verso sud con il mare che sarà decisamente agitato soprattutto sul versante adriatico.

