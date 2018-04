Papa Francesco/ “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa

Papa Francesco: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano

Papa Francesco e il tweet pasquale

Un tweet di Papa Francesco apre la domenica di Pasqua, la principale solennità del cristianesimo. Sua Santità ha voluto ricordare che: «La nostra fede nasce il mattino di Pasqua – si legge sul suo profilo Twitter ufficiale - Gesù è vivo! Questa esperienza è il nocciolo del messaggio cristiano». Bergoglio è pronto alla celebrazione della messa che avverrà questa mattina nella Basilica di San Pietro, di fronte a migliaia di fedeli. Un Papa che aveva in qualche modo già rivolto questo messaggio pasquale ai cristiani nelle scorse ore, nella veglia di ieri. Il Santo Padre ha voluto sfruttare questi giorni sacri per scuotere l’animo dei fedeli: «Il cristiano di oggi – ha detto nelle scorse ore - si trova intirizzito e paralizzato, senza sapere dove andare di fronte a tante situazioni dolorose che lo opprimono e lo circondano». E ancora: «Celebrare la Pasqua significa vincere quell’atteggiamento pusillanime che tante volte ci assedia e cerca di seppellire ogni tipo di speranza, rispondere a un annuncio gridato in mezzo ai nostri silenzi per sostenere la speranza e trasformarla in gesti concreti di carità».

SAN PIETRO E ROMA SONO BLINDATE

Intanto è tutto pronto in Piazza San Pietro per la celebrazione della messa. Già da questa mattina presto, lunghe file per recarsi nello Stato del Vaticano, con misure di sicurezza a livelli assoluti. Controllati tutti gli zaini e le borse delle persone, attraverso l’utilizzo dei metal detector, di modo che vengano rilevati eventuali oggetti ostili. I primi filtri sono stati posti a centinaia di metri dalla Basilica, mentre la via della Conciliazione, quella che porta in San Pietro, è chiusa al traffico delle auto, nonché altre strade minori che gravitano attorno al Vaticano, ma che normalmente sono percorribili. In totale a Roma, in questi giorni di festività pasquali, sono stati predisposti ben 10 mila agenti, misure di sicurezza che sono state intensificate alla luce anche dei molteplici arresti degli scorsi giorni, che hanno portato al fermo di diversi personaggi affiliati all’Isis.

ALLERTA FINO A DOMANI

Controllate le zone centrali della città ma anche le periferie, gli aeroporti, le stazioni e i mezzi pubblici. L’allerta massima durerà fino alla giornata di lunedì, Pasquetta, con il divieto di trasporto di merci esplosive o pericolose e l’ingresso in centro di mezzi pesanti. Telecamere di videosorveglianza collegate 24 ore su 24 con la centrale operativa, faranno da fondamentale supporto alle forze dell’ordine, che in campo saranno schierate con specialisti di polizia e carabinieri, ma anche artificieri e unità cinofile anti-esplosivo, che negli scorsi giorni hanno controllato a tappeto le zone più a rischio della città. Presenti infine anche tiratori scelti appostati in luoghi sensibili per sorvegliare vari obiettivi.

