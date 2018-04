Pasqua 2018, scoppio del carro/ Firenze, Video: la colombina si inceppa e non rientra più

Pasqua 2018, scoppio del carro: Firenze, la colombina si inceppa e non rientra più. Nel percorso effettuato oggi da Porta a Prato ci sono stati poi due piccoli incidenti.

01 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Pasqua 2018, scoppio del carro

Purtroppo durante il corteo tradizionale di Pasqua a Firenze si sono verificati altri due piccoli incidenti oltre a quello della colombina che dopo lo scoppio è rimasta fuori e non riusciva a rientrare. Come ogni anno questo si è mosso da Porta a Prato e non si era pronti lungo tutto il tragitto al suo arrivo. Infatti questo ha rotto un cavo che si trovava nel Borgo Ognissanti poi successivamente in via della Vigna c'è stato un altro imprevisto. All'indirizzo in questione il carro è rimasto impigliato in un cavo e c'è voluto un po' di tempo per farlo passare, grazie anche all'aiuto dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono stati salutati da un lungo applauso da parte dei presenti che hanno dimostrato grande attenzione anche al lavoro di chi si occupava di questo tipico momento della tradizione. Sicuramente poteva andare meglio la giornata, ma per fortuna non c'è stato nessun ferito e conseguenze che si possono considerare pericolose per la salute dei presenti. CLICCA QUI PER IL VIDEO

LA COLOMBINA NON RIENTRA PIÙ

Piccolo incidente durante la consueta e tradizionale manifestazione di Pasqua a Firenze. Il corteo con lo scoppio consueto del carro ha visto la colombina uscire fuori, incendiare ma non fare ritorno nel suo alloggio. Per fortuna non ci sono stati feriti o situazioni di possibile pericolo, ma di certo la situazione è stata molto allarmante con un po' di paura che ha preso i presenti per un inconveniente che nessuno si sarebbe aspettato. Nella versione online de La Nazione abbiamo potuto vedere anche il video che nel particolare ci mostra quanto è accaduto. Sono ovviamente numerose le polemiche, come capita sempre in questi casi, sui social network con molti che vanno contro le tradizioni considerandole pericolose e non addate al giorno d'oggi quando si possono realizzare scenografie anche migliori senza correre il rischio di incappare in questi piccolo/grandi contrattempi.

