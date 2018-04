Piemonte, frana su auto in val Vigezzo/ Ultime notizie: due morti svizzeri, strada e ferrovia interrotta

Piemonte, frana travolge auto in val Vigezzo: morti due svizzeri, rischio nuove cadute. Le ultime notizie: smottamento nel comune di Re, in provincia di Verbania

01 aprile 2018 Silvana Palazzo

Piemonte, frana travolge auto in val Vigezzo (Foto: da Pixabay)

Tragedia in Piemonte, dove due persone sono state uccise da una frana caduta sulla statale 337 della Val Vigezzo, fra l’Ossola (Vco) e la Svizzera. Entrambe le persone, due cittadini svizzeri, stavano viaggiando su un’automobile colpita da massi e terra. Travolta dalla frana, l’auto è stata trascinata per decine di metri da un ammasso terriccio e pietre. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i corpi dalla vettura. Sul posto sono intervenute anche le unità cinofile del soccorso alpino Valdossola per capire se ci sono altri veicoli coinvolti. Un sasso grande è precipitato poi anche sulla sottostante ferrovia Vigezzina, che collega Domodossola a Locarno, su cui per fortuna non stavano passando treni. La linea comunque è stata interrotta. L’area è stata fatta sgomberare: c’è il rischio di ulteriori cadute di massi. Nei giorni scorsi sono cadute piogge abbondanti in tutta la zona, mentre ieri pomeriggio era tornato il sereno e le temperature si erano alzate.

PIEMONTE, FRANA TRAVOLGE AUTO IN VAL VIGEZZO

La frana è avvenuta nel territorio comunale di Re, più precisamente nella frazione di Meis. «Si sono staccati alcuni blocchi di pietra dal versante della montagna», ha raccontato Luca Locatelli, vicesindaco di Re, come riportato dal Corriere della Sera. Giunto sul posto, Locatelli ha spiegato che i collegamenti sono interrotti. «Quel punto in particolare non aveva mai dato preoccupazioni da un punto di vista idrogeologico; alcuni ani fa era caduta una frana a circa un chilometro di distanza», ha aggiunto il vicesindaco. Altri blocchi di pietra sono in bilico su alcune barriere paramassi e rischiano di precipitare a valle. Per questo un’ampia zona attorno al versante franato è stata isolata. Sul posto anche le unità cinofile, alla ricerca di eventuali altre vittime. I due cittadini svizzeri stavano entrando in Italia dalla statale della val Vigezzo, una delle sette valli che si diramano dalla val d’Ossola e che collegano il Piemonte con il Canton Ticino.

© Riproduzione Riservata.