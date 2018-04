S. Messa di Pasqua 2018, Urbi et Orbi/ Diretta streaming video: la benedizione di Papa Francesco

Santa Messa di Pasqua 2018, il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco: diretta streaming video, Bergoglio benedice l'intera cristianità nel giorno della Resurrezione di Gesù

01 aprile 2018 Niccolò Magnani

S. Messa di Pasqua e messaggio Urbi ed Orbi (LaPresse)

A conclusione del Triduo Pasquale che ha portato nella notte appena passata l’annuncio della Resurrezione di Cristo Gesù per tutti i cristiani, questa mattina si tiene a Roma e in tutte le Diocesi del mondo la Santa Messa del giorno di Pasqua con il Vangelo dei primi momenti vissuti dal Signore dopo aver vinto la morte ed essere uscito dal Santo Sepolcro. Come da tradizione, Papa Francesco celebrerà la Santa Messa a partire dalle ore 10 in Vaticano, con conseguente lettura del messaggio e Benedizione Urbi et Orbi (attorno alle ore 12): si tratta di una tradizione che viene accompagnata anche durante il Giorno di Natale, considerato assieme alla Pasqua i due momenti centrali della vita cristiana di ogni fedele. Prima di Giovanni Paolo II, non era consuetudine che il Santo Padre recitasse anche un suo discorso personale assieme alla benedizione e alla preghiera antichissima e pronunciata in latino, ma dopo il pontificato del santo Papa polacco è prassi che sia Benedetto XVI che Francesco abbiano tenuto importanti discorsi assieme alle benedizioni “Urbi et Orbi”.

Nel 2017, ad esempio, Papa Bergoglio concentrò il fulcro del suo messaggio all’urbe e al mondo sul significato di meraviglia e tenerezza nell’annuncio semplice e rivoluzionario di Gesù vincitore sulla morte. «Nelle complesse e talvolta drammatiche vicende dei popoli, il Signore Risorto guidi i passi di chi cerca la giustizia e la pace; e doni ai responsabili delle Nazioni il coraggio di evitare il dilagare dei conflitti e di fermare il traffico delle armi. In questi tempi, in modo particolare sostenga gli sforzi di quanti si adoperano attivamente per portare sollievo e conforto alla popolazione civile in Siria, l’amata e martoriata Siria, vittima di una guerra che non cessa di seminare orrore e morte. È di ieri l’ultimo ignobile attacco ai profughi in fuga che ha provocato numerosi morti e feriti».

BENEDIZIONE URBI ET ORBI: IL TESTO INTEGRALE

Come in ogni occasione importante nella vita della Chiesa Cattolica, la Benedizione Urbi et Orbi - «All’urbe e all’Orbe», la traduzione letterale - viene letta e professata dal Santo Padre in un messaggio diffuso all’intera cristianità collegata anche tramite le nuove tecnologie, come la diretta video streaming del canale YouTube ufficiale di Vatican News (disponibile questa mattina di Pasqua dalle ore 10 in avanti). Francesco, come avvenuto già negli scorsi anni di Pontificato, leggerà la preghiera universale preceduta da un messaggio di riflessione sulle sfide che la cristianità pone ad ogni individuo nella realtà in cui è incarnato. Ecco infine il testo integrale latino con relativa traduzione: "Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum / Precibus et meritis beatæ Mariae semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Ioannis Baptistæ et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum misereatur vestri omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam / Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium verae et fructuosae pænitentiæ, cor semper pænitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem sancti Spiritus et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus / Et benedictio Dei omnipotentis: † Patris et Filii et Spiritus sancti descendat super vos et maneat semper”.

In traduzione italiana: “I Santi apostoli Pietro e Paolo, nel cui potere e autorità confidiamo, intercedano per noi presso Dio / Per le preghiere e i meriti della beata sempre vergine Maria, del beato san Michele arcangelo, del beato Giovanni Battista, dei santi apostoli Pietro e Paolo, e di tutti i santi, Dio onnipotente abbia misericordia di voi, e, perdonati tutti i vostri peccati, Gesù Cristo vi conduca alla vita eterna / Dio onnipotente e misericordioso vi dia l'indulgenza, l'assoluzione e il perdono di tutti i vostri peccati, un periodo di pentimento genuino e fruttuoso, un cuore sempre penitente e una conversione della vita, la grazia e il consiglio dello Spirito Santo, e la perseveranza continua nelle opere buone / E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre”).

