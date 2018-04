Treviglio, esplosione in azienda per mangimi/ Ultime notizie: 2 morti, ancora ignote le cause

01 aprile 2018 Silvana Palazzo

Treviglio, esplosione in azienda per mangimi (Foto: LaPresse)

ESPLOSIONE A TREVIGLIO (BG) IN AZIENDA MANGIMI: 2 MORTI

Paura a Treviglio, in provincia di Bergamo: qui si è verificata un’esplosione nella mattinata di oggi, domenica 1 aprile 2018. Lo scoppio è stato udito intorno alle dieci in via Calvenzano, all’interno di un’azienda per mangimi. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso: due ambulanze, un’automedica, carabinieri e vigili del fuoco. I militari hanno transennato l’accesso alla strada, presenti anche i tecnici dell’Ats. Sono due, stando a quanto riportato da Rainews24, i morti per l’esplosione avvenuta nell’impianto lavorativo alla Ecb, che si occupa della lavorazione di sottoprodotti della macellazione avicola per la produzione di alimenti per animali da compagnia, in altre parole Petfood. Poche le informazioni che emergono al momento. Non si conoscono ancora ad esempio le cause dell’esplosione.

Seguiranno aggiornamenti.

