Annulla l'aborto dopo aver sentito il figlio scalciare/ 17enne incinta dopo stupro: “Mi ha salvato la vita”

A 17 anni anni una ragazza inglese viene violentata e rimane incinta. Pensa di aboritre ma quando sente il figlio muoversi dentro di lei cambia idea ecco la sua storia

10 aprile 2018 Paolo Vites

Era il 2013 quando Shantell Myers, una ragazza inglese allora 17enne, venne stuprata da uno sconosciuto rimanendo incinta. Una storia, la sua, piena di dolore e violenze: a 17 anni aveva deciso di trasferirsi in un'altra città dopo una adolescenza passata tra gli abusi dei genitori per cominciare una nuova vita. Invece sarebbe caduta come si dice dalla pentola nella brace. La sua nuova vita a York viene brutalmente spezzata quando subisce uno stupro: la polizia riesce a risalire al dna dell'aggressore ma ancora oggi, dopo cinque anni, non si è mai riusciti a scoprire chi fosse. Succede una sera verso le 10 quando Shantell si sta recando a casa di un'amica, facendo l'errore di attraversare un parco locale: improvvisamente da dietro di lei spunta qualcuno che la trascina per terra: rimane terrorizzata e bloccata mentre la persona abusa sessualmente di lei.

ANNULLA L'ABORTO DOPO AVER SENTITO IL FIGLIO SCALCIARE

E poi l'ultimo colpo: tre mesi dopo la violenza scopre di essere in stato di gravidanza, messa incinta da suo stupratore. E' troppo per la ragazzina che decide di abortire. Fissa l'appuntamento in clinica ma la notte prima mentre a letto sento il piccolino dentro di lui muoversi e scalciare, come dire: sentimi, io sono vivo, io sono tuo figlio e non voglio essere ucciso. Shantell cambia idea e decide di farlo nascere. Lucas, come viene chiamato, dice la giovane, "mi ha salvato la vita dandomi una ragione per continuare a vivere". Oggi è sposata e ricorda: "Pensavo di aver salvato a vita a mio figlio invece è stato lui a salvarmela, è stato un nuovo inizio e lo abbiamo fatto insieme". Quando sarà più grande, dice, gli dirò chi era suo padre.

