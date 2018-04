GAUDETE ET EXSULTATE/ Essere santi, la grazia di una felicità più grande delle nostre misure

Ieri è stata resa pubblica l'esortazione apostolica "Gaudete et Exsultate" sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Non uno sforzo, ma un tuffo nella vita. FEDERICO PICHETTO

10 aprile 2018 Federico Pichetto

Papa Francesco (LaPresse)

Il contraccolpo è di quelli che lasciano il segno. Gaudete et Exsultate, la nuova esortazione apostolica di Papa Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, ridisegna i contorni di un'esperienza — quella appunto della santità — per molto tempo ritenuta di pochi e per pochi. Tante le sfumature di questo documento e tanti gli interventi che potranno aiutare a capirlo, eppure in questo momento sono alcune piccole cose che fanno riflettere e dettano il gusto delle parole di Francesco.

Anzitutto la considerazione del fatto che la santità abbia a che fare con la gioia. È la terza esortazione apostolica di questo pontefice che nel titolo contiene un esplicito riferimento alla letizia: Evangelii Gaudium e Amoris Laetitia sono infatti i prodromi di un disegno sistematico del Vescovo di Roma che ha nella riconciliazione del cristianesimo con il piacere e la gioia di vivere la sua cifra più alta e dirompente. Essere cristiani, essere santi, è sperimentare una commozione e una bellezza unica che non permette moralismi e che spalanca ad un desiderio infinito di bene e di autenticità senza compromessi.

Il dono della vita coincide col dono della felicità: è questa consapevolezza che l'incontro con Cristo, seppure come tremolante alba, ridesta prepotentemente in ognuno di noi. Qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque sia stata la nostra strada, l'ultima parola è questo inizio indomito di tenerezza e di misericordia che mai si arrende e che, come un presentimento, ci insegue e ci cerca.

La santità non è dunque un risultato, l'esito di una conoscenza gnostica o di una volontà pelagiana di perfezione, non è ripetizione di un modello, ma un tuffo nella vita, un rapporto autentico con sé e con la realtà. Come non avere negli occhi alcuni amici e la loro corsa verso Dio piena di entusiasmo e di baldanzosa libertà: si pensi al giovane Marco Gallo, alla mamma Francesca Pedrazzini, al volto indimenticabile di Marta Bellavista o all'umanità di Giovanni Bizzozero, santi della porta accanto — come li definisce il Papa — che non si trovano sugli altari, la cui vita non è un modello da rifare, ma uno sguardo da seguire. La prova ne è che la loro assenza, come l'assenza di tanti a noi cari, ha lasciato dolore, sgomento, ma sempre spazio ad una nuova e impensabile presenza. Perché queste testimonianze feriali che ogni giorno tra noi lavorano, ridono e abitano intensamente gli istanti loro dati non cancellano tutta l'aridità e la fatica del vivere, la domanda di un perché, di un senso all'ingiustizia e al dolore.

Ed è questo forse che sorprende di più di tutta l'esortazione: il legame tra la santità e la nostra povertà, quasi che dentro al buio, dentro a qualunque buio — da quello del tormento e della dipendenza a quello di una malattia misteriosa o della depressione — il Santo non fosse colui che ne esce vincitore o che tutto risolve, ma colui che sta, che rimane sulla Croce, fino all'ultimo, fino all'arrivo del Padre. La Santità secondo Francesco è questa misteriosa certezza non delle nostre virtù eroiche, ma della Grazia di un Altro. Di quel Cristo che non smette mai di cercare il nostro cuore ferito. E che fa di quella ferita l'inizio inaudito di una gioia piena e imprevista.

Essere Santi non è dunque un optional, un feticcio di un mondo passato, ma è quello che il cuore di ognuno aspetta. Quello a cui ciascuno è chiamato. La festa preparata per tutti, la consapevolezza di un amore per cui vale davvero la pena rimanere umani, restare liberi e mendicanti di fronte al Mistero. Un'esperienza per cui, al tramonto del giorno o della vita, uno si possa guardare indietro grato. Certo che niente di quello che ci è stato dato sia rimasto piccolo o inutile. Pronto ad accogliere, nei piatti da lavare o nelle lacrime da versare, il silenzioso respiro di Uno che non si è dimenticato di noi.

