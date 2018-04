Giada Di Filippo, studentessa suicida a Napoli/ L'ultima telefonata al fidanzato: “Scusa, non ce la faccio”

10 aprile 2018 Silvana Palazzo

Giada Di Filippo, studentessa suicida a Napoli (Foto: LaPresse)

Non riusciva a sopportare il peso di quella bugia che aveva pensato per rendere felici e orgogliosi genitori, amici e fidanzato. Giada, 26enne di Sesto Campano, aveva annunciato loro che doveva laurearsi in Scienze Naturali, ma non aveva sostenuto tutti gli esami. Non era neppure nella lista degli studenti che dovevano discutere la tesi, ma - come ricostruito dal Corriere della Sera - aveva comunque deciso di indossare un vestito elegante come se pensasse di trovare una via d’uscita per tener viva quella messinscena. Il lieto fine però non c’è stato, bensì solo la tragedia: ha fatto un’ultima telefonata al fidanzato e poi si è lanciata nel vuoto dal tetto dell’Università di Napoli a Monte Sant’Angelo. Il fidanzato, che per l’occasione le aveva comprato un mazzo di fiori, l’aveva chiamata per chiederle dove andare, in quale aula salire con i familiari. Giada allora non è riuscita a resistere, quindi è salita sul tetto e ha deciso di farla finita.

GIADA DI FILIPPO, STUDENTESSA SUICIDA A NAPOLI

«Scusa, non ce la faccio», questo l’ultimo messaggio che Giada ha inviato al fidanzato pochi istanti prima del salto nel vuoto, secondo il Tg5. La voce rotta al telefono aveva preannunciato la tragedia. Come riportato da Leggo, durante la telefonata con il fidanzato, che chiedeva indicazioni sull’aula, aveva cominciato a cambiare tono e a ringraziarlo. Il suo discorso è diventato una speciale di saluto durante il quale ha chiesto al suo ragazzo se riusciva a vederla. In quel momento era sul tetto. È successo tutto all’ora di pranzo, mentre la famiglia aspettava che arrivasse il suo turno per la discussione della tesi. Un dramma inspiegabile anche per il sindaco di Sesto Campano, Luigi Paolone, che la descrive come «una ragazza solare, sempre sorridente, dolce e bellissima. Speciale anche la sua famiglia, il padre, la madre e il fratello». Paolone si è detto sconvolto dalla notizia «poiché un gesto del genere da lei, proprio per il suo carattere, nessuno lo avrebbe mai immaginato».

