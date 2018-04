INCIDENTE STRADALE/ A33 Asti-Cuneo, grave impatto a Castagnito: forse una vittima

Incidente stradale, oggi 10 aprile 2018: sulla A33 Asti-Cuneo si è verificato un grave sinistro questa mattina. Nella notte a Modica, impatto senza particolari conseguenze.

Arrivano ancora notizie frammentarie e il quadro della situazione non è chiaro ma un incidente stradale di gravi proporzioni sembra essersi verificato oggi, martedì 10 aprile 2018, sull'autostrada A33 Asti-Cuneo. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, né sono noti i soggetti coinvolti nel sinistro ma, come riportato dal portale atnews, sulla carreggiata all'altezza del comune di Castagnito in questi minuti si è radunato un alto assembramento di soccorritori: da squadre di vigili del fuoco fino ad ambulanze e pattuglie delle forze dell'ordine. Quel che più è grave è che, da quanto filtra a pochi minuti dall'incidente, potrebbe esserci scappato un morto, di cui ovviamente non siamo ancora in grado di fornirvi le generalità. Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata.

INCIDENTE A MODICA

Il racconto quotidiano degli incidenti stradali verificatisi nella giornata di oggi, martedì 10 aprile 2018, prosegue con quanto avvenuto nella notte in Sicilia, e per la precisione a Modica Alta, in provincia di Ragusa. Come riportato da Ragusa Oggi, infatti, intorno alle 21 di ieri si è verificato uno scontro sul Viadotto che conduce a Modica, per fortuna senza particolari conseguenzi per i soggetti coinvolti. Protagonisti dell'impatto sono state addirittura tre autovetture: una Fiat Punto, una Fiat 500 e una Bmw serie 1 che hanno finito per scontrarsi proprio sul tratto di cui sopra. Tanto spavento per i conducenti dopo un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze veramente molto gravi. Alcuni di loro, in via precauzionale e in evidente stato di shock sono stati trasportati in ospedale. I controlli ai quali sono stati sottoposti dopo i primi soccorsi hanno escluso ferite gravi per tutti i soggetti coinvolti.

