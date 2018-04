Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 10 aprile: i numeri vincenti! Video (conc 43/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 10 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.43/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi scaldano già i motori in attesa dei nuovi numeri vincenti. Tanti giocatori sono ancora alle prese con la registrazione di schedine, consultazione di smorfia e maxi sistemi, mentre altri devono ancora scoprire il risultato dell'ultima estrazione. La classifica delle vincite ha premiato il 10eLotto con un primo posto, grazie alla vittoria registrata da un fortunekllo di Erice. Una combinazione da 3 euro gli ha permesso infatti di riscuotere 50 mila euro: i numeri indovinati sono stati 9, a cui si aggiunge l'opzione Oro. Taranto ha conquistato invece il secondo posto, grazie al premio da 30 mila euro assegnato ad un vincitore che ha centrato un 6 con opzione Oro. Il terzo posto vede invece due vincite gemelle da 25 mila euro ciascuna, indovinate in provincia di Grosseto, a Orbetello, e a Pesaro. Al primo posto della classifica delle vincite del Lotto troviamo invece la provincia di Mantova. Un appassionato di Porto Mantovano ha realizzato 27.500 euro grazie a tre numeri giocati su Bari: la vincita comprende un terno e tre ambi. In provincia di Enna, a Calascibetta, è stato invece assegnato un premio da 23.750 euro, mentre 22.750 euro sono stati centrati da un giocatore del Messinese, della cittadina di Pirano.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto non ha ancora deciso il proprio vincitore. Il montepremi registra un'assenza dopo l'altra nel gioco della Sisal e nell'estrazione di questa sera aumenterà ancora una volta il proprio bottino. La vincita sarà di 126,3 milioni di euro, un'opportunità che fa sgranare gli occhi a tutti gli appassionati. In palio ci saranno come sempre le quote minori, che sono riuscite a distribuire importanti premi anche nell'ultimo concorso. La vincita più alta è stata centrata infatti da sette giocatori grazie al 5, con un premio che oltrepassa la soglia di 36 mila euro. 30 mila euro a testa invece per altri sette giocatori grazie al 4+. Impenna il premio del 3+, del valore di 2.399 euro e riscosso da 137 appassionati ed aumenta anche il premio del 4. I giocatori che hanno indovinato la quota sono stati 849, mentre il premio ammonta a 304,81 euro. Rimangono invece stabili le quote secondarie, a cui si aggiungono le vincite storiche del Superstar. Il premio del 3 è stato di 23,99 euro ed è stato distribuito a 32.511 vincitori, mentre 509.647 giocatori hanno portato a casa il premio del 2, ancora una volta fermo a 5 euro totali. La quota si unisce quindi allo 0+, che ancora una volta ha previsto un premio di cinque euro tondi. I vincitori sono stati 27.338, mentre 12.841 appassionati hanno realizzato i 10 euro dell'1+. Si conclude la classifica con il 2+ ed il bottino da 100 euro, destinato a tutti i 2.067 giocatori che hanno azzeccato la quota.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è pronto a premiare tanti giocatori grazie ai numeri vincenti di oggi: quanti riusciranno a tagliare il nastro finale della vittoria? L'estrazione permetterà agli appassionati di conquistare tutti i premi in palio previsti dalle diverse ruote ed ancora tutti da decidere. Così come molti giocatori devono ancora scegliere quali numeri segnare nella propria schedina. Un dubbio che ancora una volta verrà risolto dall nostra Rubrica e dalla smorfia napoletana, a cui abbiamo chiesto un nuovo consulto. La news scelta per il concorso di oggi ci parla di inganni e travestimenti. Sembra infatti che una donna indianasia riuscita a sfruttare le proprie sembianze da 'maschiaccio' per trasformarsi in un uomo agli occhi di alcune sventurate. Krishna Sen avrebbe infatti deciso di far cadere nella trappola alcune donne individuate sui social, presentandosi come uomo. Nell'arco di tre anni avrebbe convinto inoltre due donne a sposarsi, il tutto solo per ottenere la dote delle sventurate e tenersi il bottino. Scopriamo il verdetto della smorfia: abbiamo l'uomo, 90, la finzione, 80, il travestimento, 20, la dote, 52, e la truffa, 47. Come Numero Oro scegliamo invece la vittima, 74.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Gli aspiranti vincitori del Jackpot del SuperEnalotto stanno per conoscere i numeri vincenti. L'estrazione di oggi potrebbe far vivere a qualcuno dei giocatori un'esperienza unica, grazie all'assegnazione del primo premio previsto dal gioco della Sisal. Molti appassionati si stanno chiedendo se riusciranno a centrare la sestina vincente, mentre altri preferiscono vedersi fin da ora nei panni del vincitore. Per questo sono molti ad aver già pensato ad un progetto su cui investire una fetta del proprio bottino. Prevedere un esito positivo è di certo una strategia migliore rispetto all'aspettativa di una conclusione negativa: anche per questo la nostra Rubrica preferisce puntare sul pensiero ottimista e parlare già delle iniziative di KickStarter che potrebbero tornarci utili al momento della vittoria. Il progetto scelto per oggi è Somewear, un particolare dispositivo hotspot che permetterà a chiunque di sfruttare la rete satellitare per abbattere i limiti ancora presenti nelle comunicazioni. In assenza di un'antenna vicina o di un ripetitore potrebbe essere difficile usare il cellulare. Non si tratta solo di un lusso extra, dato che in molte occasioni potrebbe rivelarsi una comodità molto utile. Per esempio se ci si trova nel mezzo di un'escursione in un posto isolato e si hanno delle difficoltà nel trovare punti di ritrovo o gli amici. L'asta per Somewear si concluderà fra 21 giorni ed il goal è già stato più che raggiunto. I numeri vincenti sono invece ancora sconosciuti, ma manca ancora poco e scopriremo quali saranno le combinazioni fortunate.

