Milano, tangenti ospedali Pini e Galeazzi/ Arrestati 3 primari e 2 imprenditori, filone “dottor spezzaossa”

Milano, tangenti ospedali Galeazzi e Pini: arrestati tre primari, un dirigente sanitario e un imprenditore. Stesso filone dell'inchiesta sul prof. Confalonieri, detto "dottor spezzaossa"

10 aprile 2018 Niccolò Magnani

Sanità, tangenti a Milano (LaPresse)

Le indagini sugli ospedali milanesi non si fermano e secondo La Stampa edizione Milano la notizia del giorno riguarda l’arresto di tre primari, un manager e un imprenditore per un giro di tangenti situato ancora una volta nella tormentata sanità lombarda. Il blitz avvenuto questa mattina dal Nucleo di Polizia Tributaria dei pm milanesi, Eugenio Fusco e Maria Letizia Mannella, hanno messo in carcere tre primari degli ospedali Galeazzi e Cto-Gaetano Pini (due dei complessi più prestigiosi della sanità di Milano), un imprenditore e un dirigente sanitario. Sarebbero ben 250 le pagine dell’ordinanza del gip Teresa De Pascale - riporta sempre La Stampa - vengono ripercorse tutte le varie assegnazioni di forniture di «protesi ortopediche in due tra gli ospedali milanesi considerati due fiori all’occhiello della Sanità cittadina». L’inchiesta segue il filone delle accuse contro il professore Norberto Confalonieri e anche in questo caso vi sarebbe, secondo l’accusa, un accordo tra i primari e le ditte fornitrici per ordinare materiale in cambio di regalie e mazzette.

CONFALONIERI A PROCESSO IL 6 GIUGNO

L’ordinanza firmata dal gip del tribunale di Milano si basa sostanzialmente su un notevole plico di intercettazioni telefoniche che incastrerebbe gli arrestati (la cui identità al momento non è stata resa nota). Come dicevamo, il nuovo blitz contro la sanità milanese avviene come diretta conseguenza delle indagini che nella primavera 2017 avevano visto l’arresto di un altro importante primario dell’ospedale Cto-Gaetano Pini di Milano - Norberto Confalonieri - ribattezzato dalle ricostruzioni giornalistiche come «il dottor spezzaosse». È accusato di corruzione e lesioni il professore noto volto anche televisivo negli anni passati dove spesso interveniva per spiegare operazioni, novità di ricerca e casi particolari di sanità ortopedica: ebbene, andrà a processo il prossimo 6 giugno davanti ai giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Milano. Era passato alle cronache come il professore che “si allenava con i pazienti” per sperimentare le proprie ricerche nel campo dell’ortopedia: secondo l’accusa, per agevolare le due multinazionali e far salire il numero di protesi impiantate nel Cto-Gaetano Pini, «avrebbe addirittura effettuato operazioni chirurgiche inutili ad tre suoi pazienti che poi avevano riportato lesioni fisiche. Tra le sue presunte vittime, anche una donna di 78 anni a cui l’ortopedico avrebbe fratturato il femore “per allenarsi”», riporta la cronaca di MilanoToday.

