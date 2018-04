Neonata abbandonata in una fogna coperta di formiche/ Donna di 63 anni le salva la vita, ma la mamma dov'è?

10 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Al Daily Mail ha parlato Charmaine Keevy la donna che ha trovato la bimba abbandonata nella fogna e trovata piena di formiche rosse. Questa ha specificato: "Avrei voluto tenere la bimba un po' in braccio, ma sapevo che aveva bisogno urgentemente di aiuto. Spero solo che riescano a trovare chi l'ha abbandonata. Se la madre non si farà viva e non troverà il coraggio di accoglierla spero che la bimba abbia una famiglia amorevole e una vita felice". I medici hanno tracciato un quadro clinico della bambina che è stata descritta come molto forte. Dovrebbe quindi farcela a riprendersi e a vivere una vita normale. E' stata chiamata per il momento Grace April e pesa attorno ai tre chilogrammi. Il pubblico dei social si è subito affezionato a questa bambina con la notizia che è diventata virale anche per cercare di far arrivare la voce alla madre.

UNA TRAGICA STORIA DAL SUDAFRICA

Ci arriva una tragica storia dal Sudafrica, precisamente a Port Elizabeth, dove una bambina è stata ritrovata abbandonata in una fogna e ricoperta da formiche rosse. Per fortuna una donna di 63 anni l'ha salvata, intervenendo sul luogo casualmente. Charmaine Keevy era a passeggio col suo cane, ma all'improvviso è stata colpita da un rumore provenire sotto la lastra di cemento che portava alla fogna. Subito si è resa conto della grave situazione ed è riuscita a fermare una macchina che passava in quel momento da quelle parti. A bordo c'era un uomo di sessanta anni di nome Cornie Viljoen che l'ha aiutata a tirare fuori la bambina per portarla in salvo. Dopo aver tirato fuori la bambina dalla fogna i due sono corsi all'ospedale più vicino per le cure del caso e di fatto le hanno salvato la vita. La donna ha poi ribadito che senza l'aiuto dell'uomo sarebbe stato impossibile salvare la bimba.

