Russia, 27enne imbalsamata viva per errore/ Morta dopo due giorni di agonia: la madre, “è un omicidio”

Malasanità russa: medici iniettano per errore della formaldeide nelle vene di una ragazza di 27 anni che muore dopo due giorni di terribile agonia, ecco di cosa si tratta

10 aprile 2018 Paolo Vites

Immagine dal web

Neanche Rob Zombie, il regista dei più spaventosi film horror, probabilmente ha mai pensato a qualcosa del genere. Invece è accaduto per davvero, in Russia, e altro che malasanità italiana. Un errore allucinante da parte dei medici curanti che non si spiega se non con la più completa disattenzione, difficile parlare di "errore". Ekaterina Fedyaeva, una bella ragazza russa di 27 anni sposata da poco, si era recata in ospedale per quello che viene definito "intervento di routine". E qui accade l'incredibile: i medici le iniettano nelle vene della formaldeide, la sostanza che si usa normalmente nel processo di mummificazione dei cadaveri. Poco dopo cominciano i dolori, terribili, la nausea, il freddo, le convulsioni, lo strazio e nessun medico si reca a visitarla. C'è solo la madre che la copre con delle coperte: la donna dice che i dottori non sono venuti appositamente perché sapevano dell'errore commesso e l'hanno lasciata morire.

Una agonia durata ben due giorni a causa del veleno che le stava distruggendo gli organi interni. Dopo 14 ore finalmente viene messa in terapia intensiva, ma ormai è troppo tardi. Cuore, fegato, polmoni smettono di funzionare e la giovane muore dopo un ulteriore tentativo in un ospedale di Mosca di rianimarla. Troppo tardi: Ekaterina è ormai una mummia vivente e alla fine cede. La madre ha denunciato i medici, è in corso una indagine con l'accusa di omicidio: "Mia figlia è stata uccisa. Quando sono andata a trovarla dopo l’operazione aveva dolori lancinanti e vomitava. Poi ha iniziato a tremare come una foglia, l’ho coperta, ma non era freddo: aveva le convulsioni. Ho chiamato un dottore, ma nessuno veniva a vederla. Sapevano molto bene di averle iniettato veleno in corpo, ma non hanno fatto nulla per aiutarla: mi hanno solo detto di andare a casa. Volevano che tacessi mentre la formaldeide stava erodendo il suo corpo dall'interno".

