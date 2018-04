TERREMOTO OGGI A MACERATA, MAGNITUDO 4.6/ Scossa avvertita tra Marche e Umbria: danni e paura, scuole chiuse

Terremoto oggi a Macerata, magnitudo 4.6: nella notte una violenta scossa si è verificata a 2 km da Muccia. Gente in strada, crollato il campanile di Santa Maria di Varano:"gravi danni".

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Torna l'incubo terremoto nel centro Italia dopo che alle 5:11 di oggi, martedì 10 aprile 2018, si è verificata una scossa di magnitudo 4.6 sulla scala Richter in provincia di Macerata. Il sisma, secondo quanto riportato dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha visto il suo epicentro a 2 km di distanza dal comune di Muccia ma è stato avvertito distintamente in tutte le Marche, oltre che in diverse zone dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio. Un fortissimo boato, seguito da una violenta scossa sussultoria: così i testimoni hanno descritto la scossa arrivata all'alba, seguita da oltre 20 repliche di magnitudo superiore a 2.0. Un vero e proprio sciame sismico, che i residenti si augurano sia d'assestamento. Inutile sottolineare nel terrore dei residenti già fiaccati dalle continue scosse che ininterrottamente si verificano dal sisma del 2016. Negli ultimi giorni la terra aveva ripreso a tremare anche con una certa intensità. Diverse persone, in preda al terrore, sono uscite in strada. Il sindaco di Muccia ha per questo riaperto i dormitori in via precauzionale.

NESSUN FERITO MA GRAVI DANNI

Il terremoto di magnitudo 4.6 verificatosi alle 5:11 di oggi ha fatto ripiombare nel terrore migliaia di persone che speravano di aver pagato già un salatissimo conto con i sismi del 2016 nel Centro Italia. Come riportato da La Repubblica, per il momento non si hanno fortunatamente notizie di morti o feriti, ma a detta degli stessi sindaci della zona sono "gravi" i danni procurati da questa ennesima scossa. A Muccia, il paese più vicino all'epicentro in provincia di Macerata, il sisma "ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del '600 Santa Maria di Varano", ha detto il sindaco Mario Baroni. Il primo cittadino, come riferisce Repubblica, ha sottolineato che in corso sono degli ulteriori accertamenti per verificare la presenza di danni sulle poche case rimaste agibili considerando che su 920 abitanti sono solo 120-130 le persone che sono potute restare nelle proprie abitazioni dopo il terremoto del 2016. Nella vicina Pieve Torina (Macerata), il sindaco Gentilucci ha chiuso le scuole in via precauzionale:"La situazione è drammatica. Stiamo evacuando tre famiglie e siamo di nuovo proiettati in quella che era la situazione dell'agosto 2016. La gente è preoccupata e allo stremo: abbiamo chiuso le scuole precauzionalmente, il problema non sono le strutture portanti ma quelle accessorie. Vanno fatte verifiche prima di far rientrare i bambini". Una scossa è stata registrata anche a L'Aquila, ma più in generale il sisma di M 4.6 è stato avvertito nelle province di Ancona, Pesaro, in Umbria, in alcune zone della Toscana, nel Lazio e lievemente fino a Roma.

© Riproduzione Riservata.