ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Lega e M5S sempre più lontani a suon di "no" (10 aprile)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Calabria, autobomba a Vibo Valentia uccide 42enne: responsabilità della 'ndrangheta? Roma, notte di Champions (10 aprile 2018)

10 aprile 2018 Fabio Belli

(foto LaPresse)

Salvini e Di Maio sempre piu' lontani: si torna al voto?

Allontanamento di posizioni tra i due maggiori partiti venuti fuori dalle ultime elezioni, Movimento Cinque Stelle e Lega. Oggi dopo le prove di dialogo dei giorni scorsi si è sfiorata la rottura, allorquando Luigi Di Maio ha continuato a perorare la sua idea di alleanza con il centro destra, un'alleanza che escluderebbe a priori Silvio Berlusconi e Forza Italia. Piccata la replica di Salvini che ha affermato che del politico campano gli interessa meno di zero, continuando con i giornalisti Salvini ha sottolineato che se il Movimento non è interessato ad un'alleanza con la sua coalizione si può tornare tranquillamente alle urne. Intanto la stampa estera si inizia a mettere in allarme, oggi il Financial Times ha fatto notare che il tempo passato per la creazione di un governo potrebbe "minare la stabilità dei conti pubblici italiani".

Vibo Valentia, ucciso 42enne da un'autobomba

Potrebbe essere stata un'autobomba della 'ndrangheta a uccidere in provincia di Vibo Valentia, nella cittadina di Limbadi, il 42enne Matteo Vinci, candidato consigliere comunale che sembra sia stato preso di mira per dei conflitti con una famiglia affiliata ad una cosca. Nella fattispecie, i suoi terreni erano confinanti con quelli della sorella del boss Mancuso e c'erano state liti e una rissa che gli era costata anche un arresto assieme al padre, rimasto ferito anche lui nell'attentato. Il prefetto di Vibo Valentia Guido Longo ha convocato d’urgenza un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gravi danni a Roma per il maltempo

Emergenza nella capitale d'Italia per le cattive condizioni meteo causate soprattutto dal forte vento. Le raffiche hanno infatti provocato decine di cadute di rami e in qualche caso persino di alberi interi, in alcuni casi questi ultimi si sono abbattuti sulle auto in sosta danneggiandole gravemente. Tra i tanti episodi si segnala quello in cui una donna è stata ferita leggermente, l'automobilista era all'interno della sua auto quando un albero ha travolto la vettura, liberata dai passanti è stata trasferita in ospedale, le sue condizioni non sono comunque preoccupanti. Allarme anche sul litorale per le forti mareggiate nella zona tra Ostia e Fiumicino, la protezione civile ha fatto sapere di aver mobilitato tutti i suoi uomini e di essere pronta ad intervenire per qualsiasi emergenza.

Non accenna a diminuire la tensione in Siria

Ennesimo duro attacco del presidente Trump verso quello che per inquilino dello studio Ovale è uno dei peggiori dittatori a livello mondiale: il presidente Assad. Il portavoce presidenziale oggi dopo aver smentito un attacco aereo in una base governativa siriana al centro del paese, ha sottolineato che le forze USA interverranno nelle prossime 24-48 ore. Sullo stesso avviso anche il presidente francese Macron che parlando con l'omologo statunitense ha parlato di superamento della linea rossa da parte del regime siriano. Gli unici che ancora difendono Il dittatore mediorientale sono rimasti in Russia, oggi Putin ha sentito la sua controparte turca Erdogan cercando una soluzione per quella che è una delle crisi più gravi di tutto il pianeta.

Restituiti quasi due milioni di euro a Fabrizio Corona

Il giudice della sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano ha disposto la restituzione di buona parte dei soldi sequestrati a Corona. Nello specifico ritorneranno nella disponibilità dell' ex fotografo circa due milioni di euro, soldi sequestrati dopo una rogatoria internazionale in Austria. La tesi del giudice e che quei soldi sono stati "lecitamente guadagnati". Il giudice all'interno dell'ordinanza di restituzione ha ordinato di quantificare le tasse non pagate, e di detrarre quest'ultime alla somma finale. Confermato invece il sequestro della casa quest'ultima acquistata con soldi provenienti da attività illecite.

Nella MotoGP Rossi infuriato con Marquez

In un'intervista rilasciata a La Repubblica, Valentino Rossi ha sparato a zero su Marc Marquez, reo della manovra pericolosa che l'ha fatto cadere nel GP d'Argentina di MotoGP: "Lui era più veloce di me, ma non ha voluto aspettare la curva successiva per superarmi. Mi è venuto addosso e l'ha fatto apposta, perché così è tutto più facile. Soprattutto su di una pista mezza bagnata come questa: ti fa uscire di linea e allora cadi - cosa che probabilmente lo rende ancora più felice - oppure perdi un paio di secondi e non puoi più attaccarlo subito dopo. E' il suo modo di correre: ti entra dentro fra la gamba e la moto. Sistematico. Ma noi corriamo a 300 all'ora, questo non può essere uno sport di contatto. E' troppo pericoloso, e io con lui ho paura. Non mi sento abbastanza protetto."

Nel golf l’Augusta Master va allo statunitense Patrick Reed

Il prestigioso torneo di golf americano, che prevede per il vincitore la consegna della "giacca verde" è stato vinto da un outsider, lo statunitense Patrick Reed, che ha concluso i 4 giri del campo con il punteggio di – 15, precedendo i due connazionali Richie Fowler e Jordan Spieth per un podio tutto statunitense che mancava in questo "major" dal 2001. In gara anche l’Italiano Molinari, che si è piazzato al 20esimo posto con un punteggio di -2. In questo torneo era rientrato a giocare anche Tiger Woods, che ha concluso la sua prova a + 1.

Champions la Roma tenta la rimonta con il Barcellona

Turno di ritorno dei quarti con la Roma che affronta il Barcellona provando a risalire dalla sconfitta 4 – 1 subita una settimana fa al Camp Nou. Per la Roma si tratta di una impresa difficile, ma come ha precisato Di Francesco "dobbiamo provarci" e per questo andrà in campo la formazione migliore e solo dopo la gara si inizierà a pensare al derby di campionato contro la Lazio, che arriva dopo la sconfitta subita in casa sabato da parte della Fiorentina. Sicura la presenza di Nainggolan ed in attacco ci sarà Schick nel tridente a fianco di Dzeko e El Shaarawy.

