CALZEDONIA SHOW 2018/ Video, a Verona presentata in passerella la nuova collezione beachwear

Il Calzedonia Summer Show 2018 è andato in scena ieri a Verona: il brand italiano ha presentato in passerella la sua collezione beachwear alla presenza di alcune importanti influencer

Calzedonia Show 2018, un momento della kermesse (Instagram)

Presentazione in grande stile nel quartier generale veronese, effetti speciali, social protagonisti e ospiti d’eccezione: Calzedonia Summer Show 2018 è stato il successo che ci si aspettava e l’oramai tradizionale kermesse organizzata dal brand italiano ha idealmente dato il benvenuto alla stagione estiva portando in passerella la prima collezione “Special Edition” di beachwear che comprende cinque bikini e anche tre costumi interi. E non sono mancate le novità e le stravaganze, con modelli dal gusto retrò, sgambature che si rifanno agli Eighties e anche la riproposizione della classica mutanda a vita alta. “Abbiamo voluto trasmettere dei valori legati all’energia, alla gioventù e alla gioia di vivere” ha commentato a margine dello show tenutosi a Dossobuono (Verona) Sandro Veronesi, patron di Calzedonia, esaltando non solo l’esplosione di colori e le strizzatine d’occhio alla contemporaneità (gli hashtag impressi sui costumi), ma tutti quegli elementi che rimandano con forza alla stagione estiva oramai alle porte.

CALZEDONIA SHOW, TRA SPETTACOLO E SOCIAL

Tuttavia, il Calzedonia Summer Show 2018 non è stata solo l’occasione di scoprire in anteprima le proposte di uno dei marchi leader non solo in Italia nel beachwear ma anche per assistere a uno spettacolo pirotecnico che, come era prevedibile, è stato celebrato contemporaneamente (e in parallelo) sui social network e ha visto la presenza di alcune importanti influencer italiane e straniere quali Roberta Ruiu, Beatrice Valli, Valentina Vignali, Giulia Latinie e altri nomi noti quali Isabella Ferrari, Francesca Chillemi e la Pina, speaker radiofonica di Radio Deejay. Insomma, la parola d’ordine è stata spettacolarizzazione in una cornice in cui la scenografia è stata curata in ogni dettaglio in linea con quella che da tempo è la linea comunicativa di Calzedonia: d’altronde, sono stati gli stessi organizzatori ad aver affermato di voler puntare ancora di più sul cosiddetto “engagement” e soprattutto sul modo di raccontare il prodotto. E, stando almeno alle milioni di condivisioni registrate su Instagram nelle ultime ore, pare che lo show andato in scena in quel di Dossobuono abbia colpito nell’immaginario collettivo di coloro che erano presenti o che l’hanno seguito in diretta online.

