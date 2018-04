Caso Consip, Matteo Renzi ascoltato dai pm come testimone/ Si indaga sul ruolo del Ministro Luca Lotti

L’ex Premier Matteo Renzi è stato ascoltato dai pubblici ministeri di Roma, nell’ambito dell’inchiesta Consip. A riferirlo sono i principali quotidiani nazionali in edicola stamane, che sottolineano che l’ex segretario del Partito Democratico è stato sentito solamente come persona informata sui fatti, come testimone. La chiacchierata fra i pm e Matteo Renzi è avvenuta la scorsa settimana, di giovedì, e lo stesso era già stato ascoltato dai legali difensori di Lotti. L’obiettivo degli inquirenti è quello di cercare di fare chiarezza proprio sul ruolo dell’ex Ministro dello Sport, accusato insieme ad altri dirigenti e ufficiali delle forze dell’ordine, di aver avvisato i vertici della Consip sul fatto che vi fosse un’indagine in corso nei loro confronti. Come scritto stamane sui quotidiani, Renzi avrebbe confermato ai magistrati quanto già detto in passato ai difensori di Lotti.

INDAGATO ANCHE IL PADRE DI RENZI, TIZIANO

Ricordiamo che nel caso Consip è indagato anche il padre di Matteo, Tiziano, accusato di traffico di influenze e di aver ricevuto denaro dalla società che si occupa di gran parte degli acquisti della pubblica amministrazione. I magistrati vogliono in particolare fare chiarezza sui rapporti che vi erano fra Lotti a Luigi Marroni, ex ad di Consip, che avrebbe spiegato ai pm di essere stato avvertito dall’ex Ministro circa un’indagine sulla sua società. Lo stesso capo della Consip sarebbe stato avvertito anche da due alti ufficiali dei carabinieri, dopo di che, avrebbe fatto bonificare il suo ufficio, scoprendo delle microspie al suo interno. Lotti ha sempre smentito qualsiasi coinvolgimento in questa vicenda, e Renzi ha spiegato che i rapporti fra i due non erano buoni.

