David Rossi/ Video Le Iene, moglie di un vertice dello Stato conferma festini, riscontrata versione escort?

David Rossi, Mps: nuovo servizio de Le Iene, video. Intervista choc alla moglie di un vertice di Stato a Siena che avrebbe preso parte ai festini a luci rosse confermati dall'escort.

11 aprile 2018 Emanuela Longo

David Rossi, nuovo servizio Le Iene

La trasmissione Le Iene continua la sua ricerca della verità in merito al caso di David Rossi, capo dell’area comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013, dopo essere volato dalla finestra della sede storica della banca presso la quale lavorava, a Siena. Il programma di Italia 1 ha annunciato la messa in onda, in programma per la puntata odierna, di una nuova testimonianza choc raccolta come sempre da Antonino Monteleone. A parlare, come anticipato, sarà "la moglie di una persona che, negli anni in cui David Rossi è morto, a Siena occupava un ruolo molto importante nei vertici dello Stato". La donna avrebbe deciso di rompere il silenzio dopo le parole di Pierluigi Piccini, ex sindaco di Siena, trasmesse dalla stessa trasmissione l'8 ottobre scorso ed in cui per la prima volta parlava di questi festini hard. Si tratta di un racconto particolarmente forte sin dall'esordio: "La mia vita è cambiata dal 2012 in poi perché un giorno, riponendo delle camicie in un armadio di mio marito ho trovato degli oggetti particolari di una sessualità alla ’50 sfumature grigio’. Ho trovato manette, biancheria di pelle, un frustino". La testimone spiegherà come, da quel momento, la sua vita cambiò, compreso il suo matrimonio. L'intervista si pone davvero clamorosa per via dei possibili collegamenti con la vicenda legata alla morte di David Rossi.

NUOVA INTERVISTA INEDITA ALL'ESCORT

La nuova testimonianza annunciata per la serata odierna nell'ambito del servizio sulla morte misteriosa di David Rossi arriva esattamente a distanza di poco più di due settimane dalle dichiarazioni di un escort che proprio ai microfoni di Antonino Monteleone avrebbe fatto nuova luce sui presunti festini a luci rosse con ospiti "di alto profilo". Ora, le parole della donna andrebbero in qualche modo a rappresentare un ulteriore riscontro al racconto del giovane, secondo il quale avrebbero preso parte a queste "cene" particolari anche ex manager di Mps, politici e magistrati importanti. Proprio questo aspetto potrebbe aver potuto condizionare le indagini sulla morte di David Rossi? Certo è che dopo la morte misteriosa del capo dell'area comunicazione di Mps, lo stesso escort intervistato da Le Iene ha ammesso di avere molta paura. Lo stesso aveva accettato nei giorni scorsi di incontrare la figlia di David, Carolina Orlandi, alla quale l'uomo ha confermato, guardandola negli occhi, quanto avveniva nel corso dei festini ai quali però non avrebbe mai partecipato Rossi. Questa sera, secondo le anticipazioni del programma, sarà trasmesso un ulteriore filmato inedito dell'intervista all'escort, in cui avverrà un importante riconoscimento avvenuto attraverso una foto privata (dunque non presente su Google né in alcun archivio di un'agenzia fotografica) in cui sono immortalate una decina di persone, tra cui una in particolare avrebbe preso parte ai festini. Si tratta del marito della donna intervistata in precedenza, circostanza di cui l'escort non poteva essere a conoscenza poiché le interviste sono avvenute in periodi differenti.

