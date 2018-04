Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: verso i numeri vincenti (214/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto, oggi 11 aprile: concorso n.214/2018, i numeri vincenti e le vincite tutte in una sera. Scenari, guadagni e ultime curiosità

11 aprile 2018 Niccolò Magnani

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Superenalotto torna come ogni mercoledì per provare quelle emozioni che i giocatori vincitori riferiscono essere quasi come una Champions League conquistata, ma tutto in una notte. “Quasi”, perché a vincere non è la tua squadra del cuore ma è proprio il giocatore ad ottenere con la combinazione giusta il possibile “piatto” ricco di serata: un gruzzolo da non disdegnare visto che di milioni di euro non è che si trovino poi così tutti i giorni… Quando mancano ancora alcune ore alla grande estrazione, tutto è pronto per poter provare la grand impresa: magari lasciandoci ispirare dalla clamorosa “Romantada” avvenuta ieri dai giallorossi contro i marziani di Messi, una “spintarella” in più potrebbe fare comodo, che ne dite? Qui sotto tutte le vincite di sette giorni fa, mentre è sempre utile capire come tutto il montepremi di giornata viene distribuito come da regolamento in tutti i vincitori di 6, 5, 4, 3 e 2 punti azzeccati della schedina. Solo una settimana fa si sono viste 14 “5”, 231 “4” e 2715 “3”, ma nessuno è riuscito a fare en plein: voi invece siete pronti?

CURIOSITÀ E VINCITE

Nessun 6 ma ben 18.718 le vincite complessive registrate nell’ultimo concorso del SiVinceTutto Superenalotto: oggi si attendono risultati ancora più ingenti, ma se non siete ancora convinti a spendere quei pochi euro per la nuova schedina di oggi, ecco cosa vi potreste “perdere”. Le vincite totali sono state di 336.804 mila euro, non proprio “pizza e fichi”: realizzati 14 punti “5” da 818,32 euro ciascuno, 231 “4” da 119,61 euro, 2.715 punti “3” da 45,29 euro e 15.758 “2” da 11,09 euro, spiegano fonti AgiMeg. Ora è però è l’ora di tornare al presente e prima di far partire il countdown, ricordiamo in termini specifici quanto accaduto mercoledì scorso. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 4 aprile scorso sono stati: 50 - 51 - 55 - 67 - 69 - 73. Presto vi daremo la nuova combinazione fortunata: voi occhi attenti e champagne a portata di mano..

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.