Incidente in A10, camion di traverso: autostrada chiusa fra Aeroporto e Genova Pegli, conducente del tir in codice giallo. E’ successo questa mattina attorno alle ore 5:45

Incidente sull'A10 - Webcam Autostrade per l'Italia

Questa mattina si è verificato un incidente sull’autostrada A10, quella fra Savona e Ventimiglia. Attorno alle ore 5:45 l’autista di un tir ha perso il controllo, è andato a sbattere, e si è messo di traverso, bloccando tutta la carreggiata. L’autostrada è quindi stata chiusa nel tratto che va da Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Savona, creando non pochi disagi per gli automobilisti. Sul posto sono subito giunti la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il 118, che hanno soccorso il guidatore, un uomo di origini rumene, poi trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Galliera in codice giallo, non è quindi in pericolo di vita. Il camion non trasportava materiali pericolosi, e per le ore 10:00 è prevista la riapertura delle due corsie di marcia.

RIPERCUSSIONI SUL TRAFFICO CITTADINO

Si sta cercando di capire cos’abbia provocato l’incidente, ma la causa più accreditata è quella del classico colpo di sonno, soprattutto, tenendo conto dell’ora in cui è avvenuto, poco prima delle 6:00. «Il mezzo è piagato su se stesso e nell'incidente ha completamente bloccato la carreggiata – le parole di poco fa a Live News Mattina da parte di Federico Zanzarsi di Autostrade per l'Italia - sono in corso le operazioni utili a riallacciare la cabina alla motrice. Una volta fatto questo sarà possibile spostare il mezzo e liberare la carreggiata. In seguito sarà possibile pulire il piano stradale e ripristinare la barriera a bordo strada». L’incidente ha provocato 2 km di coda tra Genova Ovest e Genova Aeroporto, causando ripercussioni anche sul traffico cittadino, in particolare a Cornigliano e in via Guido Rossa nel capoluogo ligure.

