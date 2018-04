Suora, ‘confessione choc’ di Francesco/ “Il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi”

Suora argentina Martha Pelloni e la "confessione choc" che Francesco avrebbe detto su preservativo e contraccezione: «il Papa mi ha consigliato dei metodi contraccettivi"

11 aprile 2018 Niccolò Magnani

Papa Francesco (LaPresse)

Dall’Argentina “scoppia” il caso e Papa Francesco è il principale oggetto di contesa: una suora molto famosa nel Paese sudamericano, Martha Pelloni - appartenente all’ordine delle Carmelitane Missionarie Teresiane - sostiene che durante un recente incontro con Papa Francesco sarebbero usciti alcuni “consigli” riguardo la contraccezione che se verificati andrebbero in “contrapposizione” con la famosa enciclica Humanae Vitae di Paolo VI che da decenni regola la Dottrina Sociale della Chiesa sul tema di aborto e contraccezione. «Papa Francesco parlando di questo tema mi ha detto tre parole: preservativo, transitorio e reversibile. Un diaframma, e in ultimo caso, quello che noi consigliamo alle donne del campo…legare le tube…niente che sia abortivo o distruttivo della donna», ha detto Suor Martha in una intervista a Radio Cut. Sempre la Pelloni, questa volta come riporta il sito del vaticanista Marco Tosatti, avrebbe poi anche aggiunto «Se c’è un’educazione sessuale e responsabilità dello Stato per occuparsi della donna nella sua situazione di povertà, non abbiamo bisogno di depenalizzare l’aborto perché non c’è necessità di abortire».

LE PRESUNTE DICHIARAZIONI DEL PAPA APRONO IL CASO IN ARGENTINA

Inutile dire che sono bastate queste dichiarazioni per aprire un forte caso in Argentina, e non solo, all’interno della Chiesa per quanto riguarda il giudizio in merito sui temi contraccettivi. Da tempo nel Paese d’origine di Papa Bergoglio è presente un forte dibattito per la depenalizzazione della legge sull’aborto ed è evidente che se quelle parole del Papa fossero confermate (ma questo ci pare alquanto improbabile) rappresenterebbero un’apertura importante della Chiesa sul tema in questione, come sostiene Giuseppe Aloisi sul Giornale qualche giorno fa. Nella recentissima Esortazione Apostolica, Papa Francesco ha rinnovato il suo invito a diminuire e smorzare i toni di “scontro” all’interno del mondo cattolico con le varie fazioni pro e anti-Bergoglio che troppo spesso rischiano di minare un’unità di comunione all’interno della Santa Chiesa di Dio. Ma dopo queste “parole” filtrate dalla suora nota per il forte aiuto alle donne abusate e abbandonate in Argentina, non sono pochi i siti cattolici che si ribellano alle possibili tesi di Francesco, accusandolo di essere in qualche modo favorevole nel superare una pietra miliare della Dottrina cattolica come l’enciclica di Papa Montini sulla contraccezione.

© Riproduzione Riservata.