Tap, scontri al cantiere e feriti con la Polizia/ Ultime notizie, disordini sulla provinciale 145

Tap, scontri al cantiere e feriti con la Polizia: ultime notizie, disordini sulla provinciale 145 che collega Legge a Melendugo sulla strada che porta i mezzi Tap al cantiere di gasdotto.

11 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Tap, scontri al cantiere e feriti con la Polizia - La Presse

I tafferugli nella notte che si sono verificate sulla Provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno hanno portato all'arresto di un attivista. Questi è stato colto dagli agenti di Polizia in flagrante mentre stavano incendiando un cassonetto dei rifiuti. Si chiama Saverio Pellegrino e ha 52 anni, residente ad Andrano in provincia di Lecce è stato destinatario di foglio di via con il divieto assoluto di ritorno a Melendugno emesso dal Questore di Lecce. L'accusa è quella di incendio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Al momento però non pare che sia stato accusato della sassaiola con due agenti della Polizia che sono rimasti feriti. Per fortuna però i poliziotti in questione non sono rimasti feriti gravemente e probabilmente se la caveranno con qualche piccola complicazione medica. L'uomo fermato dagli agenti vedremo poi quanto tempo sarà costretto all'arresto.

DUE AGENTI FERITI NEGLI SCONTRI

Negli scontri sulla Provinciale 145 sono rimasti due agenti di Polizia, per fortuna solo in maniera lieve. Nella notte si sono verificati infatti gli ennesimi disordini sulla strada che porta al cantiere di gasdotto che collega Lecce a Melendugno. La via in questione è quella che percorrono i mezzi Tap. Gli attivisti hanno provato nuovamente a fermarli nella notte e da qui sono scaturiti i disordini che sono diventati addirittura eccessivi nei pressi del cantiere di Melendugno. Il movimento ''No Tap'' continua la sua missione creando danni e preoccupazione, nel modo peggiore per esprimere un'idea giusta o sbagliata che sia. Gli attivisti in questione erano circa venti e con dei blocchi di tufo ha creato un muro provvisorio per complicare il tragitto dei camion. Dopo aver bruciato un secchio dell'immondizia si è verificata una vera e propria sassaiola contro la Polizia che era arrivata per sfollare l'area in questione.

