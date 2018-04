Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: consultazioni, si riparte nel segno del governo M5S-Lega? (11 aprile 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scoppia il caso Tutor. Reso noto il calendario per il nuovo giro di consultazioni. Sei arresti a Milano per tangenti sanitarie. (11 aprile 2018).

CALENDARIO PER IL NUOVO GIRO DI CONSULTAZIONI: M5S-LEGA O GOVERNO DI MATTARELLA?

Gli uffici della presidenza della Repubblica hanno comunicato che le consultazioni saranno effettuati nei prossimi giovedì e venerdì. Mattarella ha deciso però di ricevere primi partiti e solo successivamente gli organismi istituzionali. Con la comunicazione è stato dipanato il dubbio sulla formazione chiamata per ultima da Mattarella, essa sarà il MoVimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Stante il mancato avvicinamento dei partiti politici prenderebbe quota inoltre l'idea di un governo del presidente che potrebbe essere affidato ad un terzo nome gradito da tutti gli schieramenti politici.Sullo sfondo rimane la quelrelle tra M5S e Lega. Scaramucce vere o presunte e veti incroiciati tra i due partiti che in realtà muoiono dalla voiglia di fare il governo insieme.

SCOPPA IL CASO TUTOR

Grossa grana per la società autostrade per l'Italia, che dovrà sostituire tutti i tutor esistenti sulla sua rete viaria. I dispositivi violano infatti il brevetto depositato da una piccola azienda di Greve in Chianti. Tutti iniziò parecchi anni fa, quando Romolo Donnini titolare della società Craft inventò un sistema che rilevava la velocità media dei veicoli. Autostrade per l'Italia successivamente copiò ill brevetto, alle richieste di Donnini i vertici autostradali avevano replicato che secondo loro non c'era contraffazione. All'inventore del sistema non resto che rivolgersi ai giudici civili, facendo partire la causa nel lontano 2006. Il giudizio emesso oggi prevede che per ogni giorno di ritardo Autostrade per l'Italia dovrà versare €500 a titolo di risarcimento. Una nota della dirigenza di Autostrade ha fatto sapere che i tutor esistenti saranno sostituiti sull'intera rete autostradale, entro le prossime tre settimane.

SEI ARRESTI A MILANO PER TANGENTI NEL SETTORE SANITARIO

Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha arrestato 6 persone con l'accusa di corruzione. Gli investigatori sono riusciti a risalire ad un sistema corruttivo, tendente a far avere illeciti guadagni ad alcuni imprenditori che operano nel settore delle apparecchiature sanitarie. Grazie anche a diverse intercettazioni telefoniche i finanzieri hanno tramutato in certezza il sospetto che alcuni acquisti fossero effettuati dopo che i dottori erano foraggiati con regalie di ingente valore. Quattro i primari finiti agli arresti domiciliari, indagato anche l'ex Sottosegretario alla Regione Lombardia, nonché un ex magistrato che doveva ricoprire il ruolo di garante alla legalità.

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO NELLE MARCHE

La terra ha tremato alle 5:11 di ieri nel maceratese, a causa di un terremoto stimato dagli strumenti con un magnitudo di 4.6. L'epicentro a 2 chilometri dal piccolo paesino di Muccia, ha fatto sì che il movimento tellurico si sentisse fino al basso Lazio. Dai primi accertamenti per fortuna nessun ferito, ma gravi danni alle strutture già lesionate dai terremoti del 24 agosto del 2016. Immediati i sopralluoghi effettuati dei vigili del fuoco, con quest'ultimi impegnati per tutta la giornata nella rimozione di alcuni cornicioni crollati. In zona si è portato immediatamente il capo della protezione civile, mentre l'attuale Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha voluto esprimere la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal nuovo sisma.

CHAMPIONS LEAGUE, IMPRESA ROMA. STASERA CI PROVA LA JUVENTUS

La Roma ha scritto una pagina incredibile della sua storia superando col risultato di 3-0 il Barcellona di Lionel Messi. I giallorossi di Eusebio Di Francesco passano subito in vantaggio con un gol di Edin Dzeko, mettendo in confusione la squadra di Ernesto Valverde e sfiorando diverse volte il raddoppio. All'ora di gioco arriva quello che nessuno si sarebbe mai aspettato, Piqué stende in area di rigore Edin Dzeko e la Roma raddoppia su calcio di rigore con Daniele De Rossi. Nel finale prima è decisivo ter Stegen su El Shaarawy poi Manolas fa esplodere l'Olimpico e butta fuori il Barca. Nell'altra gara di giornata il Liverpool strappa il biglietto per il prossimo turno vincendo 2-1 in rimonta contro il City dopo che lo aveva battuto anche all'andata 3-0. Stasera oltre a Bayern Monaco Siviglia toccherà alla Juventus provare ad emulare i connazionali della Roma. Serve un'impresa per andare al Santiago Bernabeu a ribaltare il 3-0 subito all'andata in casa contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo.

VIGILIA DI EUROPA LEAGUE PER LA LAZIO

Non solo Champions League, perché sale l'attesa anche per l'Europa League che vedrà i quarti di finale giocare tutti insieme domani sera. Tra le squadre pronte a lottare per la semifinale c'è la Lazio di Simone Inzaghi che deve andare a giocare la difficoltosa trasferta a Salisburgo contro i Red Bull. All'andata allo Stadio Olimpico i biancocelesti hanno vinto 4-2 e nonostante una gara dominata in lungo e in largo quei due gol subiti non fanno dormire sogni tranquilli. Sono diverse le partite interessanti che vedono in campo diverse squadre di assoluto livello, il calendario si completa con: CSKA Mosca-Arsenal, Marsiglia-Red Bull Lipsia e Sporting Lisbona-Atletico Madrid.

