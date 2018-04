Alice Cuvato, ritrovata la modella 23enne/ Dopo Chi l’ha visto ricompare la ragazza di Albisola

Alice Cuvato, ritrovata la modella 23enne: dopo Chi l’ha visto ricompare la ragazza di Albisola. Era sparita nella mattinata di ieri, forse diretta a Milano, ed è poi ricomparsa

Alice Cuvato col padre - Facebook

E’ stata ritrovata la modella ligure che era scomparsa nella giornata di ieri. Si chiama Alice Cuvato, ha 23 anni e si fa chiamare Babi o Rama-Lila. La notizia della sparizione della giovane modella, aveva avuto molto eco, al punto che anche la conduttrice di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli, aveva dato vita ad un appello, proprio affinché la stessa venisse ritrovata. La ragazza era scomparsa quasi 24 ore fa in quel di Albisola Superiore, paese ligure in provincia di Savona, e a dare notizia del suo ritrovamento è stato il padre della stessa, Ivan Cuvato, che attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: «In mattinata Alice Robin Cuvato è stata trovata! Sta bene ed è in ospedale per accertamenti! Grazie a tutti per l’interesse, ora per evitare ulteriori condivisioni eliminerò i precedenti post! Un abbraccio a tutti!!!!!!!».

AVEVA BISOGNO DI CURE

Alice vive con i genitori, e prima di “sparire” per un giorno intero, aveva confidato l’intenzione alla mamma di andare a Milano. Non si sa cosa sia successo, se la stessa abbia perso il treno, magari con lo smartphone scarico, fatto sta che di lei si sono perse le tracce per quasi un giorno intero. A preoccupare in particolare i genitori, il fatto che Alice avesse bisogno di cure per la sua terapia, e che stesse vivendo un momento di profonda fragilità. Tira quindi un sospiro di sollievo la famiglia Cuvato, ma anche l’intera comunità di Albisola Superiore, che in questi giorni si era stretta proprio vicino ai due genitori di Alice. Nelle prossime ore si capirà di più su questa vicenda.

© Riproduzione Riservata.