Bastianich, l’Orsone non è un agriturismo ma un ristorante di lusso/ Il fisco gli contesta un milione di euro

Finisce nel mirino del fisco Joe Bastianich. Il noto imprenditore italo-americano nel mondo della ristorazione, è proprietario di svariati locali in tutto il mondo, fra cui l’Orsone, “agriturismo” sito in Cividale del Friuli, provincia di Udine. In realtà, come rende noto in queste ore il Messaggero Veneto, il locale in questione non sarebbe affatto un agriturismo, bensì un ristorante di lusso. Cosa cambia, vi starete chiedendo voi? Semplice, il regime fiscale per un agriturismo è molto più “soft” rispetto ad un ristorante che punti alla stella. La Guardia di Finanza contesta infatti a Bastianich circa un milione di euro di redditi non dichiarati. La questione sarebbe nata nel 2016, quando dopo un accertamento fiscale, le Fiamme Gialle hanno evidenziato che appunto l’Orsone avrebbe beneficiato di alcune agevolazioni fiscali che non gli competono.

IL PERIODO DI CONTESTAZIONE DAL 2013 AL 2015

Ciò sarebbe avvenuto nel periodo che va dal 6 agosto del 2013, giorno dell’inaugurazione, fino al 31 marzo del 2015. Da quella data l’Orsone ha quindi deciso di cambiare ragione sociale passando da ristoro agricolo a esercizio di ristorazione, con un regime fiscale diverso. Tra l’altro era stato lo stesso proprietario, Joe Bastianich, nella sua biografia, a parlare dell’Orsone come di un "ristorante di lusso” e augurandosi il "riconoscimento di una stella Michelin". A far insospettire la Guardia di finanza, il fatto che il locale in oggetto non rientrasse in alcuni parametri tipici dell’agriturismo, come ad esempio che fosse aperto più di 220 giorni all’anno, ed inoltre, i contratti dei vari dipendenti non sarebbero di tipo agricolo, come invece stabilito dalla normativa.

